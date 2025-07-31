FLUMINENSIA : časopis za filološka istraživanja , Vol. 37 No. 1, 2025.
- Datum izdavanja: 31.07.2025.
- Objavljen na Hrčku: 15.10.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Daniela Matić
Izvorni znanstveni članak
Magdalena Baer
Pregledni rad
Matija Mužek
Izvorni znanstveni članak
Nada Poropat Jeletić, Gordana Hržica, Eliana Moscarda Mirković
Pregledni rad
Jasmina Jelčić Čolakovac, Irena Bogunović
Izvorni znanstveni članak
Ana Vidović Zorić
Prethodno priopćenje
Krzysztof Tomasz Witczak
Izvorni znanstveni članak
Krystyna Pieniążek-Marković
Izvorni znanstveni članak
Sang Hun Kim, Hyeon Jeong Lee
Izvorni znanstveni članak
Maja Zovko
Pregledni rad
Serena Todesco
Izvorni znanstveni članak
Petra Božanić
Recenzija, prikaz
Ivo Pranjković
Recenzija, prikaz
Posjeta: 3.054 *