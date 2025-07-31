 Skoči na glavni sadržaj

FLUMINENSIA : časopis za filološka istraživanja , Vol. 37 No. 1, 2025.

  • Datum izdavanja: 31.07.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 15.10.2025.

Sadržaj

Kritička analiza referencija povezanih s dobi u diskursu hrvatskih tiskanih medija (str. 7-31)

hrvatski pdf 681kb
Critical Analysis of Age-Related References in the Discourse of Croatian Print Media (str. 7-31)

Daniela Matić
Izvorni znanstveni članak

The Legal Style of Croatian-Language Versions of European Union Legislation (str. 33-52)

engleski PDF 639kb
Pravni stil hrvatskih inačica zakonodavstva Europske unije (str. 33-52)

Magdalena Baer
Pregledni rad

O mjesnim govorima nekadašnje plemenite općine Draganić (str. 53-87)

hrvatski pdf 1073kb
On the Local Dialects of the Former Noble Municipality of Draganić (str. 53-87)

Matija Mužek
Izvorni znanstveni članak

The Corpus of Spoken Istrovenetian/Fiuman and Croatian (C-ORAL-IC) (str. 89-109)

engleski PDF 1413kb
Korpus govorenog istromletačkog/fijumanskog i hrvatskog (C-ORAL-IC) (str. 89-109)

Nada Poropat Jeletić, Gordana Hržica, Eliana Moscarda Mirković
Pregledni rad

The Role of Conceptual Metaphors and L2 Proficiency in Cross-Language Facilitation of Idiom Comprehension (str. 111-135)

engleski PDF 819kb
Uloga konceptualnih metafora i poznavanja drugog jezika u međujezičnom olakšavanju razumijevanja frazema (str. 111-135)

Jasmina Jelčić Čolakovac, Irena Bogunović
Izvorni znanstveni članak

Utjecaj govorne brzine i kognitivnog opterećenja na akustička obilježja glasnika /s/ i /ʃ/ u hrvatskome jeziku (str. 137-168)

hrvatski pdf 1252kb
The Influence of Speaking Rate and Cognitive Load on the Acoustic Characteristics of Fricatives /s/ and /ʃ/ in Croatian (str. 137-168)

Ana Vidović Zorić
Prethodno priopćenje

Finno-Ugric Lexical Borrowings in West Baltic Languages (str. 169-209)

engleski pdf 901kb
Ugrofinske posuđenice u zapadnobaltičkim jezicima (str. 169-209)

Krzysztof Tomasz Witczak
Izvorni znanstveni članak

„Kao kakve viseće bašče” – Srbija u hrvatskim putopisima iz doba romantizma (Dopis iz Banata, 1841. i Misli o putovanju našem, 1847.) (str. 213-232)

hrvatski pdf 652kb
“Like Some Hanging Gardens” - Serbia in Croatian Travelogues from the Romanticism (Dopis iz Banata, 1841 and Misli o putovanju našem, 1847) (str. 213-232)

Krystyna Pieniążek-Marković
Izvorni znanstveni članak

Memory, Migration, and Postnationalism: A Comparative Study of Korean and Croatian Diasporic Narratives (str. 233-249)

engleski PDF 612kb
Pamćenje, migracija i post-nacionalizam: komparativno istraživanje korejskih i hrvatskih narativa iz dijaspore (str. 233-249)

Sang Hun Kim, Hyeon Jeong Lee
Izvorni znanstveni članak

Kulturne reference i pitanje identiteta u djelu Najat El Hachmi (str. 251-267)

hrvatski pdf 635kb
Cultural References and the Issue of Identity in the Works of Najat El Hachmi (str. 251-267)

Maja Zovko
Pregledni rad

Zle majke, loše majke: Drugost majčinskog u književnosti i filmu (str. 269-294)

hrvatski pdf 683kb
Evil Mothers, Bad Mothers: Otherness of Motherhood in Literature and Film (str. 269-294)

Serena Todesco
Izvorni znanstveni članak

Trag tiskare Karletzky otisnut u hrvatskoj jezičnoj povijesti (str. 297-305)

Petra Božanić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 641kb
Vrlo vrijedna knjiga o pravopisima i o vlastima (str. 306-309)

Ivo Pranjković
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 551kb

