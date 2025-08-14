 Skoči na glavni sadržaj

Reumatizam , Vol. 71 No. 1-2, 2024.

  • Datum izdavanja: 14.08.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 18.08.2025.

DO PEL OIDS HA VE A ROLE IN THE TREATMENT OF CHRONIC NON-SPECI FIC LOW BAC K PAIN ? (str. 1-11)

engleski pdf 1610kb
IMAJU LI PELOIDI ULOGU U LIJEČENJU KRONIČNE NESPECIFIČNE KRIŽOBOLJE? (str. 1-11)

Ana Kolarić, Dinko Kolarić, Endi Radović, Vedrana Mužić Radović, Domagoj Sirovec
Izvorni znanstveni članak

Adult-onset Still’s disease in an elderly patient – case report (str. 12-19)

engleski pdf 1334kb
Stillova bolest odraslih kod bolesnika starije životne dobi – prikaz BOLESNIK-a (str. 12-19)

Indira Melezović, Samir Mehmedagić, Lejla Granulo, Mevludin Mekić, Emela Čvorak
Pregledni rad

Lymphocytic interstitial pneumonitis and cryoglobulinemia as clues towards the diagnosis of Sjögren’s syndrome (str. 20-29)

engleski pdf 1312kb
Limfocitni interticijski pneumonitis i krioglobulinemija kao pomoć u dijagnozi Sjögrenovog sindroma (str. 20-29)

Margareta Topolovec, Ivan Padjen, Ana Hećimović, Marija Bakula, Branimir Anić
Pregledni rad

World Lupus Day 2024 (str. 30-34)

engleski pdf 1132kb
Svjetski dan lupusa 2024. (str. 30-34)

Marija Bakula
Izlaganje sa skupa

Croatia’s Participation at the 1st Global Angioedema Forum (str. 35-38)

engleski pdf 1131kb
Sudjelovanje Hrvatske na 1. Globalnom forumu za istraživanje i liječenje angioedema (str. 35-38)

Daniel Viktor Šimac
Vijest

Report from the 26th Annual Congress of the Croatian Society for Rheumatology with International Participation (str. 39-47)

engleski pdf 2822kb
Izvještaj s 26. godišnjeg kongresa Hrvatskoga reumatološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem (str. 39-47)

Krešimir Rukavina, Srđan Novak, Simeon Grazio
Izlaganje sa skupa

Pro f. Irena Pučar, MD, PhD (1932. – 2024.) (str. 48-49)

engleski pdf 1135kb
Prof. dr. sc. Irena Pučar (1932. – 2024.) (str. 48-49)

Đurđica Babić Naglić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

Pro f. Irena Pučar, MD, PhD (1932. – 2024.) (str. 49-49)

Đurđica Babić Naglić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 1080kb

