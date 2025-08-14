Reumatizam , Vol. 71 No. 1-2, 2024.
- Datum izdavanja: 14.08.2025.
- Objavljen na Hrčku: 18.08.2025.
Sadržaj
Ana Kolarić, Dinko Kolarić, Endi Radović, Vedrana Mužić Radović, Domagoj Sirovec
Izvorni znanstveni članak
Indira Melezović, Samir Mehmedagić, Lejla Granulo, Mevludin Mekić, Emela Čvorak
Pregledni rad
Margareta Topolovec, Ivan Padjen, Ana Hećimović, Marija Bakula, Branimir Anić
Pregledni rad
Marija Bakula
Izlaganje sa skupa
Daniel Viktor Šimac
Vijest
Krešimir Rukavina, Srđan Novak, Simeon Grazio
Izlaganje sa skupa
Đurđica Babić Naglić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
Đurđica Babić Naglić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
