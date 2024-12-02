UniCath Journal of Biomedicine and Bioethics , Vol. 1 No. 2, 2024.
- Datum izdavanja: 02.12.2024.
- Objavljen na Hrčku: 15.08.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Lucija Kolić, Sandra Nakić Radoš
Izvorni znanstveni članak
Luka Bulić, Eva Brenner, Nives Pustišek, Suzana Ožanić Bulić
Pregledni rad
Dino Pavoković, Tvrtko Tupek, Anis Cerovac, Dubravko Habek, Mislav Mikuš, Vedrana Petrovečki
Studija slučaja
Petra Bekavac, Helena Koren, Marina Milakovic, Marija Bubaš
Izvorni znanstveni članak
Ina Stašević, Neda Dušak, Dinko Puntarić
Izvorni znanstveni članak
Martina Vuk Grgić
Pregledni rad
Dragan Glavaš, Lara Puhovski, Krunoslav Matešić
Izvorni znanstveni članak
Posjeta: 0 *