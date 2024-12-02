 Skoči na glavni sadržaj

UniCath Journal of Biomedicine and Bioethics , Vol. 1 No. 2, 2024.

  • Datum izdavanja: 02.12.2024.
  • Objavljen na Hrčku: 15.08.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Prevalence and Associated Factors of Postpartum Stress in Mothers: A Cross-Sectional Study (str. 3-12)

Lucija Kolić, Sandra Nakić Radoš
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 159kb
Clinical Implications of Associations between Genetic Mechanisms and Oral Isotretinoin Therapy: A Review of Literature (str. 13-18)

Luka Bulić, Eva Brenner, Nives Pustišek, Suzana Ožanić Bulić
Pregledni rad

engleski pdf 260kb
Sudden Intrauterine Fetal Death Caused by Midgut Volvulus at Term: A Case Report (str. 19-23)

Dino Pavoković, Tvrtko Tupek, Anis Cerovac, Dubravko Habek, Mislav Mikuš, Vedrana Petrovečki
Studija slučaja

engleski pdf 432kb
Health Behaviors, Health Cognition and Sources of Health Information Among Nursing Students: A Cross-Sectional Study (str. 24-32)

Petra Bekavac, Helena Koren, Marina Milakovic, Marija Bubaš
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 129kb
Quality of Life and Well-Being in Elderly Individuals Receiving In-Home Healthcare Support: A Cross- Sectional Study (str. 33-43)

Ina Stašević, Neda Dušak, Dinko Puntarić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 153kb
Beyond the Medicalization of Disability: A Review (str. 44-52)

Martina Vuk Grgić
Pregledni rad

engleski pdf 152kb
Sports, Exercise and Mental Health among Individuals with Disabilities: A Cross-Sectional Study (str. 53-60)

Dragan Glavaš, Lara Puhovski, Krunoslav Matešić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 152kb

Posjeta: 0 *