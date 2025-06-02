 Skoči na glavni sadržaj

UniCath Journal of Biomedicine and Bioethics , Vol. 2 No. 1, 2025.

  • Datum izdavanja: 02.06.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 15.08.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Health-Related Quality of Life of the Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease in Relation to Negative Psychological Emotional States: A Cross-Sectional Study (str. 3-12)

Lucija Caren, Marta Čivljak, Lea Skokandić
Izvorni znanstveni članak

pdf 150kb
Job Satisfaction Among Nurses in the Republic of Croatia: A Cross-Sectional Study (str. 13-20)

Ana Kalvarešin, Dalibor Čavić, Ingrid Marton
Izvorni znanstveni članak

pdf 143kb
Assessment of Dietary Habits Among Healthcare Workers in Morning and Shift Work: A Cross-Sectional Study (str. 21-28)

Marina Bakar, Vilma Kolarić, Dario Rahelić
Izvorni znanstveni članak

pdf 122kb
Knowledge, Attitudes and Practices in Malaria Prevention Among the Residents of the Southern Part of Benin: A Cross-Sectional Study (str. 29-36)

Marcelle Nonvignon Avocetien, Terezija Gložinić, Magdalena Antić, Odilon-Gbènoukpo Singbo, Marta Čivljak
Izvorni znanstveni članak

pdf 132kb
Educational Needs in Palliative Care Among Health and Psychosocial Care Professionals in Croatia: A Qualitative Study (str. 37-48)

Renata Bermanec, David Oliver
Izvorni znanstveni članak

pdf 134kb
The MECA Matrix: A New Framework for Analysing Media Appearances of Healthcare Professionals (str. 49-62)

Kristijan Sedak, Matea Maričić, Ana Filipan
Stručni rad

pdf 147kb
Validation of the Croatian Translation of Perceived Professional Preparedness of Senior Nursing Students’ Questionnaire (str. 63-70)

Katarina Fofić, Marin Čargo, Ivica Matić
Izvorni znanstveni članak

pdf 282kb
Complete Molar Cervical Previal Pregnancy with a Viable Co-Twin and Placental Percreta Following Corporal Hysterotomy: A Case Report (str. 71-74)

Dubravko Habek
Studija slučaja

pdf 170kb

