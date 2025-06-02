UniCath Journal of Biomedicine and Bioethics , Vol. 2 No. 1, 2025.
- Datum izdavanja: 02.06.2025.
- Objavljen na Hrčku: 15.08.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Lucija Caren, Marta Čivljak, Lea Skokandić
Izvorni znanstveni članak
Ana Kalvarešin, Dalibor Čavić, Ingrid Marton
Izvorni znanstveni članak
Marina Bakar, Vilma Kolarić, Dario Rahelić
Izvorni znanstveni članak
Marcelle Nonvignon Avocetien, Terezija Gložinić, Magdalena Antić, Odilon-Gbènoukpo Singbo, Marta Čivljak
Izvorni znanstveni članak
Renata Bermanec, David Oliver
Izvorni znanstveni članak
Kristijan Sedak, Matea Maričić, Ana Filipan
Stručni rad
Katarina Fofić, Marin Čargo, Ivica Matić
Izvorni znanstveni članak
Dubravko Habek
Studija slučaja
