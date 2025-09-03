 Skoči na glavni sadržaj

Libri Oncologici : Croatian Journal of Oncology , Vol. 53 No. 1, 2025.

  • Datum izdavanja: 03.09.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 09.09.2025.

Sadržaj

Breast cancer radiotherapy in pregnancy (str. 1-4)

engleski pdf 341kb
Radioterapija raka dojke u trudnoći (str. 5-5)

Katarina Antunac, Ivona Odobašić, Iva Andrašek, Martina Mikulandra, Lidija Beketić-Orešković
Stručni rad

Brain cancer metabolism (str. 6-15)

engleski pdf 372kb
Metabolizam karcinoma mozga (str. 15-15)

Lana Manojlović, Martina Periša, Darko Orešković, Marina Raguž, Darko Chudy, Tonko Marinović
Pregledni rad

Deescalation of axillary radiotherapy – is now the time to start? (str. 16-20)

engleski pdf 451kb
Deeskalacija aksilarne radioterapije – je li došlo vrijeme? (str. 21-21)

Katarina Antunac, Martina Mikulandra, Iva Andrašek, Lidija Beketić-Orešković
Pregledni rad

Evaluation of the safety profile of CT and MRI contrast agents based on iodine and gadolinium (str. 22-35)

engleski pdf 491kb
Evaluacija sigurnosnog profila kontrastnih sredstava na bazi joda i gadolinija koja se koriste pri CT i MR dijagnostici (str. 35-35)

Maria Zofia Lisiecka
Pregledni rad

A case study on cervical cancer: the role of MRI in staging and management (str. 36-45)

engleski pdf 1481kb
Uloga MRI u određivanju stadija i liječenju raka vrata maternice kroz prikaz slučaja (str. 46-46)

Nikolina Novak, Jana Bebek, Marina Dasović, Tin Rosan, Eugen Divjak, Gordana Ivanac
Studija slučaja

The neuroendocrine tumor of the ileocecal valve presented as an obstructive ileus – a case report and literature review (str. 47-54)

engleski pdf 1087kb
Neuroendokrini tumor ileocekalne valvule prezentiran kao opstrukcijski ileus – prikaz slučaja i pregled literature (str. 54-54)

Marijan Tepeš, Zrinko Madžar, Dag Dušanić, Vesna Čosić, Blaženka Mikšić, Mario Puljiz, Denis Klapan, Andreja Bartulić, Jospia Flam, Tomislav Madžar, Tomislav Jurić, Romana Marušić, Hrvoje Centner
Ostalo

