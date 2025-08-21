 Skoči na glavni sadržaj

Šumarski list , Vol. 149 No. 7-8, 2025.

  • Datum izdavanja: 31.08.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 21.08.2025.

Šumarija – osnovna organizacijska jedinica šumarstva (str. 317-317)

Forest office – basic organizational unit of forestry (str. 318-318)

Uredništvo HŠD
Uvodnik

Utjecaj suše na koncentraciju fotosintetskih pigmenata u lišću obične bukve i hrasta kitnjaka te povratnu kalibraciju klorofilmetra MC-100 (str. 319-330)

Impact of drought on photosynthetic pigments in leaves of common beech and sessile oak, as well as on return calibration of chlorophyll meter MC-100 (str. 330-330)

Krunoslav Sever, Filip Milaković, Antonia Vukmirović
Izvorni znanstveni članak

Ornitofauna prvog dobnog razreda šume hrasta lužnjaka srednje Posavine (str. 331-339)

Ornithofauna in the first age class of the pedunculate oak forest in Central Posavina (str. 339-339)

Matej Knezičić, Toni Spitz, Ivan Juraj Čehulić, Karlo Bukal, Kristijan Tomljanović
Izvorni znanstveni članak

Presence of invasive alien vascular plant species in the selected Natura 2000 sites in Croatia (str. 341-352)

Marina Škunca, Sanela Damjanović, Oleg Antonić
Izvorni znanstveni članak

Evaluation of fruit and leaf morphological variability in bearberry (Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.) Dinaric Alps populations (str. 353-363)

Antonio Vidaković, Marijan Vuković, Ana Vuković, Matija Magdić, Valentina Gašparović, Igor Poljak
Izvorni znanstveni članak

Combining satellite time-series and tree growth data of Pedunculate oak, Turkey oak, European beech and Scots pine (str. 365-374)

Dejan B. Stojanović, Tom Levanič, Srđan Stojić, Bratislav Matović, Lazar Pavlović, Vladimir Višicki, Bojan Tubić, Marko Marinković, Saša Orlović
Izvorni znanstveni članak

Programi šumske pedagogije u Hrvatskoj – pristup evaluaciji i nalazi (str. 375-384)

The forest pedagogy programs in Croatia – evaluation approach and findings (str. 383-384)

Ivan Martinić, Anđela Antičević, Lara Zgrablić
Pregledni rad

