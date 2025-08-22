 Skoči na glavni sadržaj

Archives of Psychiatry Research : An International Journal of Psychiatry and Related Sciences , Vol. 61 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 22.08.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 03.09.2025.

Estrogen Hormonal Therapy, Clinical Picture, and Course of Schizophrenia and Postpartum Disorders: Review of the Current State of Evidence (str. 115-124)

Igor Nastas, Larisa Boronin
Pregledni rad

engleski pdf 216kb
COVID-19 Related Stress During the Pandemic Among University Students (str. 125-132)

Inga Kunštek, Frane Paleka, Maja Vilibić, Ante Silić, Sergej Nadalin, Antonia Puljić, Vjekoslav Peitl
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 176kb
Music Therapy and Heart Rate Variability in Chinese Patients with Depression (str. 133-138)

Wolfgang Mastnak, Jian Teng
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 223kb
Mental Health First Aid Knowledge among Students in Lithuania (str. 139-146)

Neringa Čėnaitė, Augustinas Žemaitis, Greta Grigentytė, Marija Šiaučiūnaitė, Andrej Dobrovolskij, Arūnas Germanavičius
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 189kb
Contribution of Demographic Variables, Parents Smoking, Anxiety, and Depression to Smoking Status and Severity of Nicotine Dependence in Emerging Adulthood (Predictors of Smoking Status and Nicotine Dependence) (str. 147-154)

Marin Mamić, Tihomir Jovanović, Ivana Jelinčić, Ivana Mamić, Štefica Mikšić, Božica Lovrić, Ivan Vukoja, Ivanka Zirdum, Hrvoje Vidić, Goranka Radmilović, Goran Zukanović, Slavka Galić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 187kb
Manual Content Analysis of Online Customer Reviews on Wearable Technologies for the Treatment of Body-Focused Repetitive Behaviours (str. 155-160)

Christina Marini, Jacob C. Hermann, Noah D. Gold, Nicole S. Northover, Austin J. Mallard, Rubin A. Smith, Petros D. Petridis
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 159kb
Spirituality and Emotional Dysregulation on Suicide Among Schizophrenic Patients in Nigeria (str. 161-170)

Tamuno-opubo A. Temple, Uthman T. Jamiu, Adeniyi V. Ojuope, Olufemi Talabi, Baba A. Karatu
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 214kb
“Take me Seriously and Accept me as I am” – Understanding the Help-Seeking Process and the Counselling Relationship when Working With Young People Who Use Drugs (str. 171-180)

Matej Sande, Bojan Dekleva, Darja Tadič, Jana Rapuš Pavel, Mija M. Klemenčić Rozman, Špela Razpotnik
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 249kb
Ustekinumab and Suicidal Ideation - a Case Report (str. 181-182)

Nora Palomar-Ciria, Beatriz Valiente-Peña, Andrea Martínez-Abella, Irais Garcia-Villalobos
Studija slučaja

engleski pdf 93kb
Troriluzole (str. 183-184)

Vjekoslav Peitl, Darko Vlahović
Ostalo

engleski pdf 107kb

