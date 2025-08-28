 Skoči na glavni sadržaj

Croatian Journal of Fisheries : Ribarstvo , Vol. 83 No. 3, 2025.

  Datum izdavanja: 28.08.2025.
  Objavljen na Hrčku: 28.08.2025.

Sadržaj

PROBIOTIČKI POTENCIJAL MIKROBIOTE KORALJA: PRIRODNA OBRANA PROTIV IZBJELJIVANJA KORALJA (str. 99-107)

hrvatski pdf 1059kb
PROBIOTIC POTENTIAL OF CORAL MICROBIOTA: A NATURAL DEFENCE AGAINST WHITE SYNDROME (str. 99-107)

Ratna Diyah Palupi, Aninditia Sabdaningsih, Diah Ayuningrum, Agus Sabdono
Izvorni znanstveni članak

ISTRAŽIVANJE RAZNOLIKOSTI MORSKIH JEŽINACA (Echinoidea) U YOGYAKARTI U INDONEZIJI PRIMJENOM MOLEKULARNIH METODA, ABUNDANCE I EKOLOŠKIH INDEKSA (str. 109-120)

hrvatski pdf 1965kb
INVESTIGATING THE DIVERSITY OF SEA URCHINS (Echinoidea) IN YOGYAKARTA, INDONESIA USING MOLECULAR APPROACHES, ABUNDANCE, AND ECOLOGICAL INDEX (str. 109-120)

Putri Ayu Hia, Ratih Ida Adharini, Eko Setyobudi, Eko Hardianto
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1965kb
VIDLJIVA POTROŠNJA PROIZVODA SALMONIDNIH VRSTA RIBA U HRVATSKOJ OD 2013. DO 2023. GODINE (str. 121-131)

hrvatski pdf 853kb
APPARENT CONSUMPTION OF SALMONID FISH PRODUCTS IN CROATIA FROM 2013 TO 2023 (str. 121-131)

Matija Pofuk, Sanja Vidaček Filipec
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 853kb
UČINAK KONCENTRACIJE KALCIJA IZ VANJSKOG MEDIJA NA UNOS KALCIJA U SLATKOVODNOG PUŽA Planorbarius corneus L. (str. 133-139)

hrvatski pdf 710kb
EFFECTS OF EXTERNAL CALCIUM CONCENTRATIONS ON CALCIUM UPTAKE IN FRESHWATER SNAIL Planorbarius corneus L. (str. 133-139)

Neda Mažuran, Goran Kovačević
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 710kb
EKOLOŠKA PROCJENA RIJEKE DABAR (SANSKI MOST): IMPLIKACIJE ZA OČUVANJE I UPRAVLJANJE (str. 141-148)

hrvatski pdf 2687kb
ECOLOGICAL ASSESSMENT OF THE DABAR RIVER (SANSKI MOST): IMPLICATIONS FOR CONSERVATION AND MANAGEMENT (str. 141-148)

Sadbera Trožić-Borovac, Adna Kararić, Berina Imamović, Mahir Gajević
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2687kb

