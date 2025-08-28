Croatian Journal of Fisheries : Ribarstvo , Vol. 83 No. 3, 2025.
- Datum izdavanja: 28.08.2025.
- Objavljen na Hrčku: 28.08.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Ratna Diyah Palupi, Aninditia Sabdaningsih, Diah Ayuningrum, Agus Sabdono
Izvorni znanstveni članak
Putri Ayu Hia, Ratih Ida Adharini, Eko Setyobudi, Eko Hardianto
Izvorni znanstveni članak
Matija Pofuk, Sanja Vidaček Filipec
Izvorni znanstveni članak
Neda Mažuran, Goran Kovačević
Izvorni znanstveni članak
Sadbera Trožić-Borovac, Adna Kararić, Berina Imamović, Mahir Gajević
Izvorni znanstveni članak
Posjeta: 0 *