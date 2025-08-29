Interdisciplinary Description of Complex Systems : INDECS , Vol. 23 No. 4, 2025.
- Datum izdavanja: 30.08.2025.
- Objavljen na Hrčku: 29.08.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Constantinos Challoumis
Izvorni znanstveni članak
Josipa Matotek
Izvorni znanstveni članak
Šejla Bjelopoljak, Miroslava Marjanović
Izvorni znanstveni članak
Snježana Mališa, Bruno Matijašević
Izvorni znanstveni članak
Beka Baiashvili
Izvorni znanstveni članak
Marko Čeredar, Aleksandar Sušić, Bruno Dogančić, Karla Martinić-Posavec
Izvorni znanstveni članak
Posjeta: 0 *