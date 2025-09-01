 Skoči na glavni sadržaj

Engineering Power : Bulletin of the Croatian Academy of Engineering , Vol. 19 No. 4, 2024.

  • Datum izdavanja: 01.09.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 04.09.2025.

Sadržaj

Uvodna riječ/ Foreword (str. 1-1)

Vedran Mornar, Bruno Zelić, Neven Duić
Uvodnik

The Impact of Partially Automated Trucking on the Demand for Human Drivers (str. 2-8)

Edgar Jungblut, Thomas Grube, Jochen Linssen, Detlef Stolten
Izvorni znanstveni članak

Using shading systems to enhance energy efficiency, visual and thermal comfort in two case studies in Southern Italy (str. 8-23)

Tancredi Testasecca, Marina Bonomolo, Marco Beccali
Izvorni znanstveni članak

Synthesis, Characterization and Electrochemical Testing of MnO2 , Fe3 O4 and Fe3 O4- MnO2 Hybrid Electrocatalysts in Alkaline water for fuel Cell applications (str. 24-31)

Irfan ., Davide Astiaso Garcia, Massimiliano Della Pietra, Stefano Frangini, Khurram Imran Khan
Izvorni znanstveni članak

