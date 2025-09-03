 Skoči na glavni sadržaj

Brodogradnja : An International Journal of Naval Architecture and Ocean Engineering for Research and Development , Vol. 76 No. 4, 2025.

  • Datum izdavanja: 01.10.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 03.09.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Numerical study of water depth effects on the hydrodynamic performance of a shallow-water seismic survey ship’s Z-drive ducted propeller (str. 1-20)

Ziyi Ye, Shaojuan Su, Liangtao Zhou, Zhijie Liu, Xiaodong Luo
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1802kb
Grid-based extension method for anchor circle decision using ship-specific characteristics (str. 1-16)

Gil-Ho Shin, Hyun Yang
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1614kb
Digital twin of USV thruster based on CFD simulations and towing tank experiments (str. 1-17)

Krisztián Kiss-Nagy, Győző Simongáti
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1328kb
Optimization design about end plates of ship rudder based on hydrodynamic numerical simulations (str. 1-20)

Lixun Hou, Ye Han, Ruizhong Wang
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2057kb
Explainable machine learning-based prediction of fuel consumption in ship main engines using operational data (str. 1-24)

Anh Tuan Hoang, Thi Anh Em Bui, Xuan Phuong Nguyen, Van Hung Bui, Quang Chien Nguyen, Thanh Hai Truong, Nghia Chung
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2004kb
Numerical study of scale effects of viscous roll damping for a container ship (str. 1-23)

Nguyen Thi Ha Phuong, Tomoki Taniguchi, Toru Katayama
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3272kb
Structural Strength Evaluation of a Planing Hull Based on a One-way Coupled CFD-FEA (str. 1-20)

Jianjun Tu, Feng Feng, Yang Lu, Shiwei Wang, Qian Cao
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1784kb
Risk assessment to improve reliability in towing system of tugboats using fuzzy based FMEA (str. 1-24)

Samet Gürgen, Mehmet Ada
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1764kb

