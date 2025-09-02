 Skoči na glavni sadržaj

Journal of Electrochemical Science and Engineering , Vol. 15 No. 5, 2025.

  • Datum izdavanja: 02.09.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 07.09.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Porcine gelatine detection via electrochemical immunosensors utilizing green-synthesized cerium oxide nanoparticles from orange peel

Rafa Radithya Swara, Nazwa Alya Zahra, Dea Hasna Tsary, Biyas Aurora Nania Nevada, Elisabeth Nasya Dominika Setyawati Putri, Salma Nur Zakiyyah, Yohanes Susanto Ridwan, Yeni Wahyuni Hartati, Irkham Irkham
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1143kb
An electrochemical sensing platform based on ZnO-nanostructured modified glassy carbon electrode for sensitive hydroxyl­amine detection

Muhammad Abdel Hasan Shallal, Hayfaa A. Mubarak
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 621kb
Pre-treated pencil graphite modified electrode sensor for melatonin

Bindu Pavan Venkatachala, Siddalinganahalli Manjappa, Bahaddurghatta Eshwaraswamy Kumara Swamy, Lambani Shivlanaik Manjunatha
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 776kb
Covalent attachment of aminoferrocene to pseudo-graphite for selective sensing of H2O2

Forrest Dalbec, Jeremy May, Dipak Koirala, Jhonnathan A. Plascencia, Micheal Okeke, Joshua Russell, Hui Xiong, I. Francis Cheng
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1652kb
Polyarginine decorated zinc oxide carbon nanotube composite sensor for the voltammetric detection of ferulic acid and hydroquinone

Karnayana. P. Moulya, Jamballi G. Manjunatha
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1648kb
Electrochemical investigation of paracetamol at Congo red modified carbon paste electrode: a voltammetric study

Chethan Kuskur, Bahaddurghatta Eshwaraswamy Kumara Swamy
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 836kb
Ion-imprinted polyaniline-based polymer for selective electrochemical detection of cadmium

Eldhose V. Varghese, Roshny Roy, Carsten Schwandt, Praveen C. Ramamurthy, Alex Joseph
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 904kb
Reinforced concrete corrosion; Mechanism, challenges, prospective, and future roadmap

Aref Shokri
Pregledni rad

engleski pdf 936kb
Original hydrazine carbothioamide Schiff base derivative as a suitable mitigator for corrosion of carbon steel and hydrogen production in acidic aqueous media

Mahmoud G. A. Saleh, Majda Alfaker, Rasha N. Felaly, Salih S. Al-Juaid, Fatima H. Alabdali, Kamal A. Soliman, Metwally Abdallah, Saleh Abd El Wanees
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1484kb
Synergistic corrosion inhibition and controlled release of ascorbic acid from a layered double hydroxide composite for stainless steel

Amal Abdouli, Mohamed Amine Djebbi, Abdesslem Ben Haj Amara
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1277kb
Challenges and control strategies for disrupting passive oxide layer formation in electrochemical machining

Ritesh Kumar Upadhyay
Pregledni rad

engleski pdf 716kb

Posjeta: 0 *