International journal of electrical and computer engineering systems , Vol. 16 No. 7, 2025.

  • Datum izdavanja: 20.08.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 08.09.2025.

Sadržaj

Optimized Triple-Slot Patch Antenna with Electromagnetic Band Gap Structures for Enhanced Performance (str. 497-505)

Gowri Chaduvula, Leela Kumari B
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2905kb
Lightweight Block Cipher for Security in Resource-Constrained Network (str. 507-515)

Aruna Gupta, T. Sasikala
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 547kb
Optimized t-Test Feature Selection for Real-Time Detection of Low and High-Rate DDoS Attacks (str. 517-529)

Raghupathi Manthena, Radhakrishna Vangipuram
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1724kb
Echocardiographic Left Ventricular Segmentation Using Double-layer Constraints on Spatial Prior Information (str. 531-542)

Jin Wang, Sharifah Aliman, Shafaf Ibrahim, Yanli Tan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1958kb
Computational intelligence in chromosomal primitive extraction and speaker recognition (str. 543-552)

Mohamed Hedi Rahmouni, Mohamed Salah Salhi, Mounir Bouzguenda, Hatem Allagui, Ezzeddine Touti
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1634kb
A Scalable Distributed Approach for Exploration Global Frequent Patterns (str. 553-564)

Houda Essalmi, Anass El Affar
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 932kb

