Journal of Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems , Vol. 13 No. 3, 2025.

  • Datum izdavanja: 30.09.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 08.09.2025.

Sadržaj

Modelling Salt Rejection in Nanofiltration and Reverse Osmosis Membranes Using the Spiegler-Kedem Model Enhanced by a Bio-Inspired Metaheuristic Algorithms: Particle Swarm Optimization and Grey Wolf Optimization (str. 1-22)

Bouchra Abbi, Azzeddin Touazit, Oussama Gliti, Mohammed Igouzal, Maxime Pontie, Thierry Lemenand, Abderafi Charki
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2269kb
Catalysing Circular and Sustainable Economy in African Countries (str. 1-20)

Faten Loukil
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1541kb
A Review on Electric Vehicles: Technical, Environmental, and Economic Perspectives (str. 1-53)

Muhammad Umair, Nabil M Hidayat, Ezmin Abdullah, Tomomi Hakomori, Ahmad Sukri Ahmad, Nik Hakimi Nik Ali
Pregledni rad

engleski pdf 5080kb
Renewable Energy Systems in Supporting Climate Resilience of Off-grid Communities: A Review of the Literature and Practice (str. 1-32)

Afifah Eleksiani, Melissa Jackson, Brendan Mackey, Cara Beal
Pregledni rad

engleski pdf 1349kb
Design, Operation, and Control of Remote Microgrids - Integrating Standards and Advanced Simulations for Sustainable Energy Solutions: A Case in Vietnam (str. 1-26)

Truong Ngoc-Hung
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 5276kb
Sustainable Cotton Dyeing with Banana Floral Stem Extract Using Microwave Irradiation and Chitosan Optimised by Response Surface Methodology (str. 1-23)

Husna Amalya Melati, Tutik Dwi Wahyuningsih, Edia Rahayuningsih, Indriana Kartini
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2867kb
Numerical Simulation of co-combustion of Solid Recovered Fuel in Cement Kiln Installation (str. 1-19)

Grzegorz Borsuk, Jacek Wydrych, Małgorzata Wzorek, Ewa Głodek-Bucyk, Pavlos Zalimidis
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1414kb
Using Multivariate Statistical Analysis for Examining the Relationship between Food Waste Generation and Socio-economic Factors (str. 1-16)

Anikó Zseni, András Horváth, Gergely Zoltán Macher, Dóra Sipos, Judit Pécsinger
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1585kb
A Systematic Review of the Impact of Autonomous Vehicles on Transportation Networks (str. 1-26)

Reem Adam, Ahmed Alhammadi, Akmal Abdelfatah, Tarig Ali
Pregledni rad

engleski pdf 925kb
An Improved Energy Management Strategy for Hybrid Power Systems using Dual Predator Optimization (str. 1-20)

Md. Nimul Hasan, Md. Akhlaqur Rahman, Md. Fatin Ishraque, Kamil Ahmad, Sk. A. Shezan, Md. Shatez Ahmed, Naveed Ahmad, Farooq Ahmad
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2801kb
Sustainable Energy Planning Case Study of Tomini Bay Region of Gorontalo Province (str. 1-12)

Sardi Salim, Eduart Wolok, Funco Tanipu
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1661kb
Anaerobic Codigestion of Sludge and Food Waste for Enhanced Resource Recovery (str. 1-21)

Selebogo Khune, Benton Otieno, John Kabuba, George Ochieng, Peter Osifo
Pregledni rad

engleski pdf 2168kb
Asymmetric Effects of Financial Development, Energy Consumption, and Foreign Direct Investment on Carbon Dioxide Emission in Vietnam (str. 1-26)

Thanh Phuc Nguyen, Trang Thi-Thuy Duong, Dinh Van Hoang, Tran Thai Ha Nguyen
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1930kb
Implementation of Knowledge-based Management System for Enterprises Key Carbon Neutral Measures by Grey Relational Analysis (str. 1-17)

Tzong-Ru Lee, Chun-Hank Ko, Xun-Ling Zhao, Ching-Yu Huang, Ching-Yi Wang
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1071kb
Assessing the Urban Climate Resilience of Cities in Hungary Using an Index-based Approach (str. 1-22)

Judit Pécsinger, Gergely Zoltán Macher, Dalma Bódizs, Dóra Sipos, Éva Veronika Pestiné Rácz
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1394kb
The Ecological Footprint and Fire Resistance of Concrete Mixtures (str. 1-13)

János Szép, Zoltán Major, Cecília Szigeti, Eva Lubloy
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 764kb

