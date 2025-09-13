 Skoči na glavni sadržaj

Acta stomatologica Croatica : International journal of oral sciences and dental medicine , Vol. 59 No. 3, 2025.

  • Datum izdavanja: 13.09.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 13.09.2025.

Prevalence of Glutathione-S-Transferase T and M Deletion Polymorphisms in Apical Periodontitis: a Two-Center Observational Study (str. 226-235)

engleski pdf 290kb
Prevalencija delecijskih polimorfizama za glutation S-transferazu T i M u apikalnom parodontitisu – dvocentrična opservacijska studija (str. 226-235)

Mirsad Kadić, Nađa Nikolić, Jelena Carkić, Anesa Kadić-Pirović, Katarina Beljić-Ivanović, Miroslav Andrić, Naida Hadžiabdić, Igor Đukić, Aleksandar Jakovljević
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 290kb
Biomechanical Analysis of Stress Distribution and Force Dynamics in Nobel Active Implants at Varying Angulations: A Finite Element Study (str. 236-246)

engleski pdf 931kb
Biomehanička analiza raspodjele naprezanja i dinamike sile u implantatima Nobel Active pri različitim nagibima: analiza konačnih elemenata (str. 236-246)

Vinod Bandela
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 931kb
Knowledge and Attitudes of Dental Professionals and Students on MIH: A Scoping Review (str. 247-261)

engleski pdf 544kb
Znanje i stajališta stomatologa i studenata stomatologije o MIH-u: pregled opsega (str. 247-261)

Juan Sebastian Lara, Manuel Restrepo, Jose Luis Ureña-Cirett, Janina Rodrigues, Nathalia Araujo Bim, Bruna Bergamo Campoi, Esperanza Ángeles Martínez-Mier, Tamara Kerber Tedesco
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 544kb
A Cross-Sectional Study of Parental Knowledge, Practices, and Predictors of Child Oral Health Behaviors and Fear in Zagreb, Croatia (str. 262-275)

engleski pdf 336kb
Presječno istraživanje roditeljskog znanja, praksi i čimbenika kojima se predviđaju oralno-zdravstveno ponašanje i strah djece u Zagrebu, Hrvatska (str. 262-275)

Sanja Kolarić, Sanja Vučković Hrkač, Luka Šimunović, Dubravka Negovetić Vranić, Željko Verzak, Marjeta Majer
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 336kb
The Impact of ADHD Symptoms on Children’s Oral Health (str. 276-289)

engleski pdf 326kb
Utjecaj simptoma ADHD-a na oralno zdravlje djece (str. 276-289)

Vlatka Njari Galić, Darko Vlahović, Dalibor Karlović, Željko Verzak, Ivana Čuković-Bagić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 326kb
Assessing the Impact of Treatment Duration and Demineralization on Enamel Fluoride Uptake (str. 290-297)

engleski pdf 396kb
Procjena o utjecaju trajanja tretmana i demineralizacije na unos fluorida u caklinu (str. 290-297)

Fjolla Kullashi Spahija, Ivana Šutej, Krešimir Bašić, Kreshnik Spahija, Kristina Peroš
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 396kb
Use of Lateral Teleradiography in Sex Estimation for Forensic Purposes: a Systematic Review (str. 298-309)

engleski pdf 554kb
Upotreba bočne teleradiografije za procjenu spola u forenzičke svrhe: sustavni pregled (str. 298-309)

Isabela Dos Santos Moreira, Ana Elisa Martins Parreira Chaves, Paulo Henrique Viana Pinto, Ricardo Henrique Alves Da Silva
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 554kb
A Pilot Study on the Deposition of Drugs in Dental Tissues as Alternative Matrices for Forensic Toxicology (str. 310-321)

engleski pdf 488kb
Pilot-studija o taloženju lijekova u zubnim tkivima kao alternativnim matricama za forenzičku toksikologiju (str. 310-321)

Ilenia Bianchi, Emma Croce, Federica Gelli, Alexandra Dimitrova, Francesco Pradella, Beatrice Defraia, Emanuele Capasso, Fabio Vaiano, Guido Mannaioni, Vilma Pinchi
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 488kb
Book of abstracts of the Congress: “Current Practice in Croatian Pediatric Dentistry – 2024“ : November 29th -30th, 2024. Hotel International, Zagreb, Croatia (str. 322-326)

Congress Current Practice in Croatian Pediatric Dentistry
Sažetak sa skupa

engleski pdf 144kb

