Acta stomatologica Croatica : International journal of oral sciences and dental medicine , Vol. 59 No. 3, 2025.
- Datum izdavanja: 13.09.2025.
- Objavljen na Hrčku: 13.09.2025.
Mirsad Kadić, Nađa Nikolić, Jelena Carkić, Anesa Kadić-Pirović, Katarina Beljić-Ivanović, Miroslav Andrić, Naida Hadžiabdić, Igor Đukić, Aleksandar Jakovljević
Izvorni znanstveni članak
Vinod Bandela
Izvorni znanstveni članak
Juan Sebastian Lara, Manuel Restrepo, Jose Luis Ureña-Cirett, Janina Rodrigues, Nathalia Araujo Bim, Bruna Bergamo Campoi, Esperanza Ángeles Martínez-Mier, Tamara Kerber Tedesco
Izvorni znanstveni članak
Sanja Kolarić, Sanja Vučković Hrkač, Luka Šimunović, Dubravka Negovetić Vranić, Željko Verzak, Marjeta Majer
Izvorni znanstveni članak
Vlatka Njari Galić, Darko Vlahović, Dalibor Karlović, Željko Verzak, Ivana Čuković-Bagić
Izvorni znanstveni članak
Fjolla Kullashi Spahija, Ivana Šutej, Krešimir Bašić, Kreshnik Spahija, Kristina Peroš
Izvorni znanstveni članak
Isabela Dos Santos Moreira, Ana Elisa Martins Parreira Chaves, Paulo Henrique Viana Pinto, Ricardo Henrique Alves Da Silva
Izvorni znanstveni članak
Ilenia Bianchi, Emma Croce, Federica Gelli, Alexandra Dimitrova, Francesco Pradella, Beatrice Defraia, Emanuele Capasso, Fabio Vaiano, Guido Mannaioni, Vilma Pinchi
Izvorni znanstveni članak
Congress Current Practice in Croatian Pediatric Dentistry
Sažetak sa skupa
