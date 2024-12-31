 Skoči na glavni sadržaj

GLASILO FUTURE , Vol. 7 No. 5-6, 2024.

  • Datum izdavanja: 31.12.2024.
  • Objavljen na Hrčku: 13.09.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Biology and ecology students' biodiversity fixations: "biodiversity – the diversity of species" and "higher richness – higher nature conservation value" (str. 1-13)

Simon Kušar, Nina Šajna
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1599kb
Senzorska procjena sirupa od ljekovitog matičnjaka (Melissa officinalis L.) i paprene metvice (Mentha × piperita L.) (str. 14-30)

hrvatski pdf 1678kb
Sensory evaluation of lemon balm (Melissa officinalis L.) and peppermint (Mentha × piperita L.) syrups (str. 14-30)

Emilija Friganović, Ana Matin, Tanja Bogdanović, Zvonimir Marijanović, Maria Zvijerac, Ančica Sečan, Ana Perković, Anita Pamuković, Ljiljana Nanjara, Marko Duvančić, Boris Dorbić
Prethodno priopćenje

engleski pdf 1678kb
Senzorska procjena likera od drijena (Cornus mas L.) i žižule (Ziziphus jujuba Mill.) (str. 31-45)

hrvatski pdf 1651kb
Sensory evaluation of cornelian cherry (Cornus mas L.) and jujube (Ziziphus jujuba Mill.) liqueurs (str. 31-45)

Emilija Friganović, Ana Matin, Tanja Bogdanović, Mladenka Šarolić, Anđela Grabovac, Ančica Sečan, Ana Perković, Ljiljana Nanjara, Anita Pamuković, Marko Duvančić, Boris Dorbić
Prethodno priopćenje

engleski pdf 1651kb
Inventarizacija drvoreda u zagrebačkom naselju Retkovec (str. 46-59)

hrvatski pdf 2073kb
Inventory of the tree avenue in the Zagreb settlement Retkovec (str. 46-59)

Ivana Severović, Dario Kremer
Stručni rad

Posjeta: 0 *