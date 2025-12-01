 Skoči na glavni sadržaj

Acta Pharmaceutica , Vol. 75 No. 4 (Special issue), 2025.

  • Datum izdavanja: 31.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 30.12.2025.

MARS-5 vs. MARS-10: Optimizing pharmacist-led adherence assessment in clinical heart failure practice (str. 557-575)

MIRNA MOMČILOVIĆ, IVA BUŽANČIĆ, BOŠKO SKORIĆ, MAJA ORTNER HADŽIABDIĆ, DAVOR MILIČIĆ, PETRA TURČIĆ
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 835kb
Application of green analytical principles in the HPLC analysis of prednisolone derivatives: Method optimization and validation for nasal powder formulations (str. 577-595)

DANIELA AMIDŽIĆ KLARIĆ, JELENA KOVAČIĆ, ILIJA KLARIĆ, PETRA BAJT, LANA PRIBOLŠAN, ERIKA KRIŽANIĆ, LAURA NIŽIĆ NODILO, ANA MORNAR
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1542kb
Motility, biofilm, and endotoxin in Ralstonia pickettii isolates obtained from purified and ultrapure pharmaceutical water systems (str. 597-612)

IVANKA BATARILO, BRANKA BEDENIĆ, MIA SLADE-VITKOVIĆ, GORDANA MARAVIĆ-VLAHOVIČEK
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1224kb
Antioxidant activity of methyl caffeate: Evidence of proton-coupled electron transfer reaction mechanism (str. 613-628)

ANA KARKOVIĆ MARKOVIĆ, VIKTOR PILEPIĆ, CVIJETA JAKOBUŠIĆ BRALA, AGNEZA RUKAVINA, ANDREA ŠTEHEC
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1071kb
Antibacterial and antibiofilm activities of naturally occurring naphthoquinones 2-hydroxy-1,4-naphthoquinone and 2-methoxy-1,4-naphthoquinone against Escherichia coli (str. 629-641)

DARIA STUPIN POLANČEC, DAFINË KASTRATI BAJÇINCA, ANA-MARIJA DOMIJAN
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 951kb
Impact of clinical pharmacist counselling at discharge on adherence to oral antibiotics: A pilot study (str. 643-6657)

KATARINA VILIĆ, MIRNA MOMČILOVIĆ, DARIJA KURUC POJE, IVA BUŽANČIĆ, VESNA SERTIĆ, GORDANA ŠANTEK ZLATAR, IGOR ŽABIĆ, MAJA ORTNER HADŽIABDIĆ, PETRA TURČIĆ
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 688kb
Peptide chirality and opioid receptor modulation: Hepatoprotective effect of D-Met-enkephalin in acetaminophen-induced liver injury (str. 659-672)

PETRA TURČIĆ, ROKO MARTINIĆ, NIKOLA ŠTAMBUK, TIN WEITNER, MIRNA MOMČILOVIĆ, ALENKA BOBAN-BLAGAIĆ, MARINA KOS, RANKO STOJKOVIĆ
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 560kb
The hidden impact of COVID-19 treatment strategies on the spread of Clostridioides difficile infection (str. 673-685)

IVANA EL HASSOUNI, MARTIN KONDŽA, IVAN TOMIĆ, IVONA IVANČIĆ, IVAN ZELJKO, IVICA BRIZIĆ
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 409kb
Investigating preeclampsia risk factors and angiogenic profiles in low-screening area (str. 687-697)

ADRIANA BOKULIĆ, DRAŽAN BUTORAC, IVKA DJAKOVIĆ, MARIJO ČUKELJ, MARIJA GRDIĆ RAJKOVIĆ
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 546kb
Double-blind randomised controlled trial of an emollient cream with and without 1% supercritical CO₂ extract of Calendula officinalis in contact dermatitis (str. 699-708)

MIA ŠUŠAK CRNČEVIĆ, TONI DURDOV, DORIS RUŠIĆ, LARA RAMIĆ, ANA ČOSIĆ, JOSIPA BUKIĆ1,2, STELA JOKIĆ, KRUNOSLAV ALADIĆ
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1111kb

