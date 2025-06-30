 Skoči na glavni sadržaj

GLASILO FUTURE , Vol. 8 No. 1-2, 2025.

  • Datum izdavanja: 30.06.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 14.09.2025.

Utjecaj dozrijevanja u betonskim i inox tankovima na aromatski profil vina sorte Pošip (str. 1-9)

hrvatski pdf 746kb
The influence of aging in concrete and stainless steel tanks on the aromatic profile of Pošip wine (str. 1-9)

Tomislav Svalina, Antea Goreta, Boris Dorbić, Marko Šuste, Žana Delić, Mladenka Šarolić
Izvorni znanstveni članak

Procjena fizičko-kemijske i mikrobiološke kvalitete vode izvorišta Klokot u zimskom periodu (str. 10-26)

hrvatski pdf 997kb
Assessment of the physical-chemical and microbiological quality of the Klokot spring water during the winter period (str. 10-26)

Aida Štrkljević, Merima Toromanović, Ajla Halkić
Izvorni znanstveni članak

Heavy Metal Intake and Potential Carcinogenic Risks Through Consumption of Leafy Vegetables in Mostar (str. 27-41)

Jelena Kuzman Katica, Aida Šukalić, Svetlana Hadžić, Dženita Alibegić, Alma Mičijević
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 785kb
Uloga nutritivne intervencije u liječenju graničnog poremećaja ličnosti i poremećaja u jedenju (str. 42-59)

hrvatski pdf 721kb
The role of nutrition intervention in the treatment of borderline personality disorder and eating disorders (str. 42-59)

Valentina Rahelić, Ines Banjari, Josipa Matanić, Sandra Bival, Eva Pavić
Pregledni rad

Alohtone i invazivne biljne vrste u hrvatskoj rasadničarskoj proizvodnji (str. 60-72)

hrvatski pdf 1423kb
Non-native and invasive plant species in the Croatian nursery production (str. 60-72)

Mara Marić, Jana Anić, Ana Auguštin, Maša Barbić, Dora Bazjak, Una Bedaić, Boris Dorbić, Ivana Paladin Soče, Domagoj Ivan Žeravica, Jelena Baule, Ivana Vitasović Kosić
Stručni rad

