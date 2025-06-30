GLASILO FUTURE , Vol. 8 No. 1-2, 2025.
- Datum izdavanja: 30.06.2025.
- Objavljen na Hrčku: 14.09.2025.
Sadržaj
Tomislav Svalina, Antea Goreta, Boris Dorbić, Marko Šuste, Žana Delić, Mladenka Šarolić
Izvorni znanstveni članak
Aida Štrkljević, Merima Toromanović, Ajla Halkić
Izvorni znanstveni članak
Jelena Kuzman Katica, Aida Šukalić, Svetlana Hadžić, Dženita Alibegić, Alma Mičijević
Izvorni znanstveni članak
Valentina Rahelić, Ines Banjari, Josipa Matanić, Sandra Bival, Eva Pavić
Pregledni rad
Mara Marić, Jana Anić, Ana Auguštin, Maša Barbić, Dora Bazjak, Una Bedaić, Boris Dorbić, Ivana Paladin Soče, Domagoj Ivan Žeravica, Jelena Baule, Ivana Vitasović Kosić
Stručni rad
