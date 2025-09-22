Mljekarstvo : Dairy Experts Journal , Vol. 75 No. 4, 2025.
- Datum izdavanja: 23.09.2025.
- Objavljen na Hrčku: 22.09.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Azzouz Safae, Ahadaf Soumaya, Haouali Wessal, El Galiou Ouiam, Hassani Zerrouk Mounir, Laglaoui Amin
Pregledni rad
Aysun Oraç, Çiğdem Konak Göktepe, Talha Demirci, Nihat Akın
Izvorni znanstveni članak
Tjaša Prevc, Blaž Lokar, Marko Kete, Polona Zabukovec, Bojana Bogovič Matijašić, Maja Zupančič Justin, Jernej Oberčkal
Izvorni znanstveni članak
Nilgün Özdemir, Badamgarav Enkhtur, Ayşen Aydın-Sağiroğlu, Sarhan Mohammed, Ahmet Hilmi Çon
Izvorni znanstveni članak
Darija Bendelja Ljoljić, Branka Šakić Bobić, Iva Dolenčić Špehar, Ivica Kos, Zoran Grgić, Ivan Vnučec
Izvorni znanstveni članak
Snežana Paskaš, Jelena Miočinović, Marija Pajić, Elmin Tarić, Zsolt Becskei
Izvorni znanstveni članak
Posjeta: 0 *