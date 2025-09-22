 Skoči na glavni sadržaj

Mljekarstvo : Dairy Experts Journal , Vol. 75 No. 4, 2025.

  • Datum izdavanja: 23.09.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 22.09.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Microbiological characteristics of cheeses aged in animal skins and natural caves (str. 197-216)

engleski pdf 636kb
Mikrobiološka svojstva sireva dozrijevanih u životinjskim kožama i prirodnim špiljama (str. 197-216)

Azzouz Safae, Ahadaf Soumaya, Haouali Wessal, El Galiou Ouiam, Hassani Zerrouk Mounir, Laglaoui Amin
Pregledni rad

hrvatski pdf 636kb
Quality and shelf-life improvement of Kashar cheese using basil seed gum-based coatings and films (str. 217-230)

engleski pdf 2380kb
Poboljšanje kvalitete i roka trajanja sira Kashar korištenjem premaza i filmova na bazi gume od sjemenki bosiljka (str. 217-230)

Aysun Oraç, Çiğdem Konak Göktepe, Talha Demirci, Nihat Akın
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 2380kb
Integrating selective precipitation of α-lactalbumin into a whey valorisation cascade (str. 231-239)

engleski pdf 587kb
Integriranje selektivnog taloženja α-laktalbumina u višestupanjski proces obrade sirutke (str. 231-239)

Tjaša Prevc, Blaž Lokar, Marko Kete, Polona Zabukovec, Bojana Bogovič Matijašić, Maja Zupančič Justin, Jernej Oberčkal
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 587kb
Potential of Lactiplantibacillus plantarum, Levilactobacillus brevis and Lactococcus lactis strains as functional cultures for dairy industry (str. 240-253)

engleski pdf 1418kb
Potencijal sojeva Lactiplantibacillus plantarum, Levilactobacillus brevis i Lactococcus lactis kao funkcionalnih kultura za mljekarsku industriju (str. 240-253)

Nilgün Özdemir, Badamgarav Enkhtur, Ayşen Aydın-Sağiroğlu, Sarhan Mohammed, Ahmet Hilmi Çon
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1418kb
Break-even analysis of crude protein content in dairy goat feed mixture (str. 254-260)

engleski pdf 143kb
Analiza rentabilnosti sadržaja sirovih proteina u krmnoj smjesi za mliječne koze (str. 254-260)

Darija Bendelja Ljoljić, Branka Šakić Bobić, Iva Dolenčić Špehar, Ivica Kos, Zoran Grgić, Ivan Vnučec
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 143kb
Exploring sustainable dairy farming practices through consumer surveys (str. 261-275)

engleski pdf 791kb
Istraživanje održivih praksi proizvodnje mlijeka kroz ankete potrošača (str. 261-275)

Snežana Paskaš, Jelena Miočinović, Marija Pajić, Elmin Tarić, Zsolt Becskei
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 791kb

