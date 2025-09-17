 Skoči na glavni sadržaj

International journal of electrical and computer engineering systems , Vol. 16 No. 8, 2025.

  • Datum izdavanja: 22.09.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 17.09.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Optimizing Computation Offloading in 6G Multi-Access Edge Computing Using Deep Reinforcement Learning (str. 565-580)

Mamoon M. Saeed, Rashid A. Saeed, Hashim Elshafie, Ala Eldin Awouda, Zeinab E. Ahmed, Mayada A. Ahmed, Rania A Mokhtar
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1396kb
Comprehensive Classification and Analysis of Malware Samples Using Feature Selection and Bayesian Optimized Logistic Regression for Cybersecurity Applications (str. 581-595)

Manisankar Sannigrahi, R Thandeeswaran
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2756kb
Unified Communications Model for Information Management in Peruvian Public University (str. 597-606)

John Fredy Rojas Bujaico, Wilfredo Huaman Perales, Yerson Espinoza Tumialan, Rafael Wilfredo Rojas Bujaico
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 514kb
Federated Learning Algorithm to Suppress Occurrence of Low-Accuracy Devices (str. 607-620)

Koudai Sakaida, Keiichiro Oishi, Yasuyuki Tahara, Akihiko Ohsuga, Andrew J, Yuichi Sei
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1642kb
Integrating Squeeze-and-Excitation Network with Pretrained CNN Models for Accurate Plant Disease Detection (str. 621-632)

Lafta Raheem Ali, Sabah Abdulazeez Jebur, Mothefer Majeed Jahefer, Abbas Khalifa Nawar, Zaed S. Mahdi
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1907kb
Adaptive Robust Control for Maximum Power Point Tracking in Photovoltaic Systems based on Sliding Mode and Fuzzy Control (str. 633-640)

Minh Van Pham
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2211kb

Posjeta: 0 *