International journal of electrical and computer engineering systems , Vol. 16 No. 8, 2025.
- Datum izdavanja: 22.09.2025.
- Objavljen na Hrčku: 17.09.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Mamoon M. Saeed, Rashid A. Saeed, Hashim Elshafie, Ala Eldin Awouda, Zeinab E. Ahmed, Mayada A. Ahmed, Rania A Mokhtar
Izvorni znanstveni članak
Manisankar Sannigrahi, R Thandeeswaran
Izvorni znanstveni članak
John Fredy Rojas Bujaico, Wilfredo Huaman Perales, Yerson Espinoza Tumialan, Rafael Wilfredo Rojas Bujaico
Izvorni znanstveni članak
Koudai Sakaida, Keiichiro Oishi, Yasuyuki Tahara, Akihiko Ohsuga, Andrew J, Yuichi Sei
Izvorni znanstveni članak
Lafta Raheem Ali, Sabah Abdulazeez Jebur, Mothefer Majeed Jahefer, Abbas Khalifa Nawar, Zaed S. Mahdi
Izvorni znanstveni članak
Minh Van Pham
Izvorni znanstveni članak
Posjeta: 0 *