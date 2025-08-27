 Skoči na glavni sadržaj

Cardiologia Croatica , Vol. 20 No. 7-8, 2025.

  • Datum izdavanja: 27.08.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 19.09.2025.

Sadržaj

Puni tekst

CROVALV 2025 (str. 184-184)

hrvatski pdf 86kb
CROVALV 2025 (str. 184-184)

Jozica Šikić, Zrinka Planinić
Uvodnik

engleski pdf 86kb
The role of cardiac magnetic resonance imaging in valvular heart disease: mitral annulus disjunction analysis using cardiac magnetic resonance imaging (str. 185-186)

Dario Dilber, Vesna Pehar Pejčinović, Iva Uravić Bursać
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1042kb
Transcatheter edge-to-edge repair beyond the Cardiovascular Outcomes Assessment of the MitraClip Percutaneous Therapy for Heart Failure Patients with Functional Mitral Regurgitation trial (COAPT): are the exceptions becoming the rule? (str. 187-187)

Jasmina Ćatić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 141kb
Mitral valve endocarditis in a patient with pre-existing severe primary mitral regurgitation (str. 188-188)

Krešimir Kordić, Ozren Vinter, Ivica Šafradin, Nikola Bulj, Matias Trbušić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 291kb
Severe aortic stenosis in a patient with transthyretin cardiac amyloidosis (str. 189-189)

Jozica Šikić, Zrinka Planinić, Jelena Faletar Barišić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 136kb
Paravalvular leak following transcatheter aortic valve implantation: a tertiary center registry-based study (str. 190-190)

Dijana Bešić, Mario Špoljarić, Marin Viđak, Irzal Hadžibegović, Marija Križanović, Šime Manola, Ivana Jurin
Sažetak sa skupa

engleski pdf 145kb
Sequential surgeries for aortic valve fibroelastoma and Zenker’s diverticulum within two months: a rare clinical course (str. 191-191)

Antun Car
Sažetak sa skupa

engleski pdf 119kb
Interventional management of isolated aortic regurgitation: therapeutic options in the era of off-label transcatheter aortic valve implantation (str. 192-192)

Tea-Terezija Cvetko, Jasmina Ćatić, Ivana Jurin, Danijela Grizelj, Irzal Hadžibegović, Tomislav Šipić, Jelena Kursar
Sažetak sa skupa

engleski pdf 137kb
The most important secondary element in transcatheter aortic valve implantation: safe vascular access (str. 193-193)

Irzal Hadžibegović, Daniel Unić, Ivana Jurin, Nikola Pavlović, Tomislav Šipić, Marin Pavlov, Savica Gjorgjievska, Igor Rudež, Šime Manola
Sažetak sa skupa

engleski pdf 136kb
What have we learned from risk scores when selecting patients for transcatheter aortic valve implantation? (str. 194-194)

Ivana Jurin, Daniel Unić, Šime Manola, Tomislav Šipić, Savica Gjorgjievska, Igor Rudež, Marin Pavlov, Nikola Pavlović, Irzal Hadžibegović
Sažetak sa skupa

engleski pdf 140kb
First BASILICA procedure in Croatia: a case report (str. 195-196)

Andrija Matetić, Frane Runjić, Ivica Kristić, Nikola Crnčević, Darija Baković Kramarić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1303kb
Reverse Remodeling of the Right Side of the Heart Following Rhythm Control in a Patient with Severe Functional Tricuspid Regurgitation and Persistent Atrial Fibrillation (str. 197-197)

Zrinka Planinić, Haris Ahmić, Mirko Tomić, Jozica Šikić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 137kb
A heart on the edge: aortic dilatation, severe combined aortic and mitral regurgitation with reduced ejection fraction dilated cardiomyopathy (str. 198-198)

Jozica Šikić, Jasna Čerkez Habek, Zrinka Planinić, Jelena Faletar Barišić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 138kb
Gerbode defect: a rare congenital condition in the context of right ventricular heart failure and pulmonary hypertension (str. 199-199)

Jasna Čerkez Habek, Ines Zadro Kordić, Ante Petrović, Jozica Šikić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 136kb
The role of obesity in the development and progression of aortic stenosis (str. 200-200)

Katica Cvitkušić Lukenda, Marijana Knežević Praveček, Krešimir Gabaldo, Blaženka Miškić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 123kb
Strain Before the Storm: Peak Atrial Longitudinal Strain as a Predictor of Postoperative Atrial Fibrillation in Valve Surgery (str. 201-201)

Nora Knez, Tomislav Tokić, Hrvoje Gašparović
Sažetak sa skupa

engleski pdf 291kb
Complete heart block as a manifestation of combined mitral valve and aortic root infective endocarditis (str. 202-202)

Zrinka Planinić, Ines Zadro Kordić, Ante Petrović, Jozica Šikić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 137kb
Left ventricular remodeling in chronic mitral regurgitation (str. 203-203)

Sandra Šarić, Marko Stupin, Iva Jurić, Damir Kirner, Kristina Selthofer-Relatić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 143kb
Kontrola arterijske hipertenzije u muškaraca i žena: uloga liječenja fiksnim kombinacijama lijekova na bazi perindoprila u jednoj tableti (str. 204-209)

Hypertension Control in Men and Women: The Role of Perindopril-based Single-pill Combination Treatment (str. 204-209)

Jana Brguljan-Hitij, Zbigniew Gaciong, Dragan Simić, Peter Vajer, Parounak Zelveian, Irina E. Chazova, Bojan Jelaković
Stručni rad

engleski pdf 920kb

Posjeta: 0 *