 Skoči na glavni sadržaj

Acta Dermatovenerologica Croatica , Vol. 32 No. 1, 2024.

  • Datum izdavanja: 01.02.2024.
  • Objavljen na Hrčku: 19.09.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Resistin Gene Promoter -420C>G (rs1862513) and +299 G>A (rs3745367) Polymorphisms in Psoriasis (str. 1-6)

Nazli Dizen-Namdar, Raziye Akcilar, Fulya Yukcu, Selve Arslan-Utku, Zeynep Bayat-Sarioglu
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 270kb
The Safety Profiles of Adalimumab, Infliximab, Etaner- cept, Secukinumab and Ustekinumab in Psoriasis – A 30-month Observational Cohort Prospective Study of Adverse Events in Biologic Therapy (str. 7-16)

Zoltán Paluch, Emanuel Marques, Petr Boháč, Kateřina Zemková, Jana Hercogová
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 431kb
A Bibliometric Analysis of Alopecia Areata Literature over the Past 50 Years (str. 17-25)

Sapir Itzhaki Gabay, Barak Zlakishvili, Amir Horev
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1411kb
Is There a Need to Educate Patients with Atopic Dermatitis in Baseline Therapy? (str. 26-32)

Mikołaj Cichoń, Mariusz Baran, Magdalena Trzeciak
Stručni rad

engleski pdf 237kb
COVID-19-associated Telogen Effluvium After Hospital Discharge: A Prospective Cohort Study (str. 33-38)

Katerina Damevska, Tomica Sotirovski, Bojana Batkoska, Marija Djambazova, Vaska Radeski, Jorde Simonoska, Dimitri Bachevski, Kujtime Rushiti Mehmeti, Tomche Popovski, Ermira Labenishta, Aleksandar Ristovski, Anita Najdova
Stručni rad

engleski pdf 290kb
Solitary Basaloid Follicular Hamartoma: A Report of Two Cases (str. 39-43)

Danica Tiodorović, Andrija Jović, Slađana Cekić, Nataša Vidović, Tatjana Radević, Željko Mijušković
Stručni rad

engleski pdf 823kb
Pediatric Cutaneous Leishmaniasis in Turkey: A Retrospective Analysis of 8047 Cases (str. 44-49)

Abdullah Solmaz, İsa An, Ufuk Acar, Mustafa Aksoy
Stručni rad

engleski pdf 406kb
Plasma Cell Mucositis: A Clinical Conundrum (str. 50-59)

Mahnaz Fatahzadeh, Joseph Rinaggio, Robert A. Schwartz
Stručni rad

engleski pdf 2338kb
Contents (str. 0-1)


Kazalo

engleski pdf 259kb

Posjeta: 0 *