Acta Dermatovenerologica Croatica , Vol. 32 No. 1, 2024.
- Datum izdavanja: 01.02.2024.
- Objavljen na Hrčku: 19.09.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Nazli Dizen-Namdar, Raziye Akcilar, Fulya Yukcu, Selve Arslan-Utku, Zeynep Bayat-Sarioglu
Izvorni znanstveni članak
Zoltán Paluch, Emanuel Marques, Petr Boháč, Kateřina Zemková, Jana Hercogová
Izvorni znanstveni članak
Sapir Itzhaki Gabay, Barak Zlakishvili, Amir Horev
Izvorni znanstveni članak
Mikołaj Cichoń, Mariusz Baran, Magdalena Trzeciak
Stručni rad
Katerina Damevska, Tomica Sotirovski, Bojana Batkoska, Marija Djambazova, Vaska Radeski, Jorde Simonoska, Dimitri Bachevski, Kujtime Rushiti Mehmeti, Tomche Popovski, Ermira Labenishta, Aleksandar Ristovski, Anita Najdova
Stručni rad
Danica Tiodorović, Andrija Jović, Slađana Cekić, Nataša Vidović, Tatjana Radević, Željko Mijušković
Stručni rad
Abdullah Solmaz, İsa An, Ufuk Acar, Mustafa Aksoy
Stručni rad
Mahnaz Fatahzadeh, Joseph Rinaggio, Robert A. Schwartz
Stručni rad
Kazalo
Posjeta: 0 *