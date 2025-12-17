 Skoči na glavni sadržaj

Journal of Information and Organizational Sciences , Vol. 49 No. 2, 2025.

  Datum izdavanja: 17.12.2025.
  Objavljen na Hrčku: 17.12.2025.

Cover pages (str. I-I)


engleski pdf 286kb
Developing a Shared Knowledge Area Mechanism for Multi-Mobile Agents to Improve Performance Using Machine Learning: Classification-Rule (str. 161-177)

Tarig Mohamed Ahmed
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 449kb
Does Empowering Leadership and Technology Matter for Readiness for Change? The Mediating Role of Organizational Commitment in Public Organization (str. 179-191)

Romy Estradha, Henry Eryanto, Agus Wibowo, Indra Pahala, Suparno Suparno
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 344kb
The Evolution of Cloud through SJF-ML Hybrid Scheduling (str. 193-211)

Prathamesh Vijay Lahande
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 800kb
Validation of the TPACK Instrument in the Croatian Primary School Context (str. 213-234)

Blanka Runtić, Matilda Karamatić Brčić, Goran Kuvačić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 795kb
Bootstrap Forest based method for Encrypted Network Traffic Analysis (str. 235-249)

Shobana Durairaju, Aswani Kumar Cherukuri
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 479kb
Factors Affecting Students’ Acceptance of Learning Simulation Tools in Computing Education Courses from Social, Technology, and Personal Trait Perspectives (str. 251-270)

Yonathan Dri Handarkho, Theresia Devi Indriasari, Yohanes Sigit Purnomo W.P., Findra Kartika Sari Dewi, Citra Yayu' Palangan, Vinindita Citrayasa, Aloysius Gonzaga Pradnya, Herlina Herlina
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 429kb
Towards the Institutional Student Mobility Ecosystem (ISME): model based on systematic literature review (str. 271-289)

Katarina Pažur Aničić, Susan Loubet, Izabela Oletić Tušek, Anja Žnidaršič Mohorič, Martina Đuras Sekovanić, Jean-Pierre Aubin, Manuel Clergue, Lucie Lendelova, Bojana Ivanović Bovan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 633kb
Assessing User Satisfaction of Local Government Websites Through ISO 25010 and Technology Acceptance Model (TAM): A SmartPLS and IPMA-Based Study in Lombok Tengah (str. 291-312)

Reza Adyaputra, Khairul Imtihan, Maemun Saleh
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 588kb
Evaluating The Flipped Classroom Approach in Computer Science Curricula (str. 313-327)

Ruben Picek, Samuel Picek
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1184kb
The Impact of Generative AI on University Students’ Learning Experience: A Study on Cognitive and Affective Outcomes (str. 329-344)

Sajeda Ben Otman, Sourur Ben Otman, Gökçe Karahan Adalı
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 433kb
A Hybrid IG-PCA and Machine Learning Approach for Accurate Intrusion Detection in IoMT with Imbalanced Data (str. 345-359)

Willy Riyadi, Kurniabudi Kurniabudi, Jasmir Jasmir, Yudi Novianto, Desi Kisbianty, Xaverius Sika
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 561kb

