Glasnik Hrvatskog botaničkog društva , Vol. 13 No. 1, 2025.

  • Datum izdavanja: 24.09.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 24.09.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Uvodnik (str. 5-6)

Editorial (str. 5-6)


Uvodnik

New records and updated distribution for 44 data deficient, rare, or threatened vascular plants from Croatia (str. 7-40)

Novi nalazi i dopunjeni podaci o rasprostranjenosti 44 nedovoljno poznatih, rijetkih ili ugroženih vaskularnih biljaka u Hrvatskoj (str. 7-40)

Sebastian Ćato
Kratko priopćenje

Contribution to the knowledge of the genus Viola in Croatia (str. 41-60)

Doprinos poznavanju roda Viola u Hrvatskoj (str. 41-60)

Roko Čičmir
Izvorni znanstveni članak

Symphyotrichum pilosum (Compositae) – New neophyte in the flora of Bosnia and Herzegovina (str. 61-66)

Symphyotrichum pilosum (Compositae) – Novi neofit u flori Bosne i Hercegovine (str. 61-66)

Semir Maslo, Šemso Šarić
Kratko priopćenje

Newly found Ophrys promontorii O. Danesch et E. Danesch (Orchidaceae), in Croatia, appears to be subendemic trans-Adriatic species (str. 67-71)

Novootkrivena vrsta Ophrys promontorii O. Danesch et E. Danesch (Orchidaceae) u Hrvatskoj subendemična je transjadranska vrsta (str. 67-71)

Roko Čičmir
Stručni rad

New findings of rare and under-recorded vascular plants, bryophytes, lichens, fungi and algae in Croatia and neighbouring countries – 2 (str. 72-109)

Novi nalazi rijetkih i nebilježenih vaskularnih biljaka, mahovina, lišaja, gljiva i algi u Hrvatskoj i susjednim zemljama – 2 (str. 72-109)

Vedran Šegota, Marija Gligora Udovič, Zlatko Levkov, Sandro Bogdanović, Anja Rimac, Antun Alegro, Mirela Šušnjara, Marko Doboš, Martina Temunović, Petar Žutinić, Ivan Budinski, Fabio Conti, Valentina Dorić, Antonija Kulaš, Marija Bučar, Monika Cindrić, Dries Engelen, Bariša Ilić, Mirjana Jeričević, Maja Maslać Mikulec, Elvedin Šabanović, Nina Vuković, Ljiljana Borovečki-Voska, Sebastian Ćato, Ilinka Ćetković, Tomislav Hudina, David Huška, Nela Jantol, Nebojša Jeričević, ¸Ivan Limić, Ursula Loos, Magdalena Klarić, Marija Kovačević, Marta Rogošić, Luka Škunca, Zdenko Tkalčec, Dunja Jurina, Csilla Stenger-Kovács
Kratko priopćenje

Nove vrste u popisu flore mahovina Hrvatske – 4 (str. 110-112)

New taxa in the checklist of the Croatian bryophyte flora – 4 (str. 110-112)

Vedran Šegota, Anja Rimac
Kratko priopćenje

Hrvatsko botaničko društvo – novosti i pregled zbivanja u 2024. (str. 113-115)

Nina Vuković, Vedran Šegota, Antun Alegro
Vijest

Pteridoškola (str. 116-117)

Antonio Eršegović, David Grabovac
Vijest

Flora Dalmatinske zagore – najčešće vrste (str. 118-120)

Dario Hruševar
Recenzija, prikaz

Prilozi bibliografiji flore i vegetacije Hrvatske (str. 121-122)

Contributions to the bibliography of the Croatian flora and vegetation (str. 121-122)


Bibliografija

