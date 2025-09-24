Glasnik Hrvatskog botaničkog društva , Vol. 13 No. 1, 2025.
- Datum izdavanja: 24.09.2025.
- Objavljen na Hrčku: 24.09.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Uvodnik
Sebastian Ćato
Kratko priopćenje
Roko Čičmir
Izvorni znanstveni članak
Semir Maslo, Šemso Šarić
Kratko priopćenje
Roko Čičmir
Stručni rad
Vedran Šegota, Marija Gligora Udovič, Zlatko Levkov, Sandro Bogdanović, Anja Rimac, Antun Alegro, Mirela Šušnjara, Marko Doboš, Martina Temunović, Petar Žutinić, Ivan Budinski, Fabio Conti, Valentina Dorić, Antonija Kulaš, Marija Bučar, Monika Cindrić, Dries Engelen, Bariša Ilić, Mirjana Jeričević, Maja Maslać Mikulec, Elvedin Šabanović, Nina Vuković, Ljiljana Borovečki-Voska, Sebastian Ćato, Ilinka Ćetković, Tomislav Hudina, David Huška, Nela Jantol, Nebojša Jeričević, ¸Ivan Limić, Ursula Loos, Magdalena Klarić, Marija Kovačević, Marta Rogošić, Luka Škunca, Zdenko Tkalčec, Dunja Jurina, Csilla Stenger-Kovács
Kratko priopćenje
Vedran Šegota, Anja Rimac
Kratko priopćenje
Nina Vuković, Vedran Šegota, Antun Alegro
Vijest
Antonio Eršegović, David Grabovac
Vijest
Dario Hruševar
Recenzija, prikaz
Bibliografija
Posjeta: 0 *