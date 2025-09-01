 Skoči na glavni sadržaj

Psychiatria Danubina , Vol. 37 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 01.09.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 29.09.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Psychiatria Danubina: Where we are and where we are going (str. 127-131)

Miro Jakovljević
Uvodnik

engleski pdf 360kb
Importance of mental readiness in highly stressful professions (str. 132-140)

Krešimir Ćosić, Vanja Kopilaš, Tanja Jovanović
Pregledni rad

engleski pdf 548kb
Awareness and practice of using public generative AI solutions (such as ChatGPT) and social media among psychiatrists compared to other professionals: A pilot study (str. 141-158)

Ema Nicea Gruber, Lucija Gruber Zlatec, Sanja Martić Biočina
Stručni rad

engleski pdf 755kb
Examination of cases admitted to the emergency department for suicide: A retrospective study of clinical outcomes (str. 159-169)

Reyhan Eskiyurt, Nurşah Sapa, Ahmet Demircan
Stručni rad

engleski pdf 615kb
Expression of core circadian clock genes BMAL1 and PER2 in the buccal epithelium in anxiety disorders and its association with poor sleep (str. 170-179)

Anastasiia Zhyvotovska, Rustam Isakov, Dmytro Boiko, Liliia Zhyvotovska, Oksana Shlykova, Igor Kaidashev
Stručni rad

engleski pdf 613kb
Sensory ratings and sensitivity to perceptual variables: Novel approach to evaluating semantic memory in mild cognitive impairment (str. 180-193)

Dušica Filipović Đurđević, Martina Sekulić Sović, Vlasta Erdeljac, Ninoslav Mimica, Draženka Ostojić, Dubravka Kalinić, Jakša Vukojević, Aleksandar Savić
Stručni rad

engleski pdf 1132kb
Anxiety, stress and psychological resilience among the general population in Turkey during the COVID-19 pandemic (str. 194-204)

Seval Bekiroğlu, Arzu İçağasioğlu Çoban, Seda Attepe Özden, Beyza Yılmaz, Selin Koçak, Mustafa Agah Tekindal
Stručni rad

engleski pdf 611kb
A scoping review of research literature exploring the manifestations and correlates of dark personality traits in political figures (str. 205-234)

Alexander Smith, Stefanie Hachen, Dinesh Bhugra, Agustín Artese, Sissel Guttormsen, Michael Liebrenz
Ostalo

engleski pdf 817kb
A simplistic perspective on the complex relationship between schizophrenia and pain from dopamine excess (str. 235-238)

Takahiko Nagamine
Ostalo

engleski pdf 420kb
Festina lente: Psychedelics (str. 239-245)

Tonći Mastelić, Trpimir Glavina
Ostalo

engleski pdf 532kb
Lurasidone as a possibility for effective treatment of schizophrenic patients who are at risk of developing ileus (str. 246-248)

Ivana Ljubičić Bistrović, Marija Vučić Peitl, Tatjana Ružić, Gordana Rubeša
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 411kb
A case of takotsubo cardiomyopathy diagnosed during first episode psychosis (str. 249-253)

Bilge Targıtay Öztürk, Deniz Anmak, Berna Binnur Akdede
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 1049kb
Bell’s mania: Is this concept still valid? A case report. (str. 254-256)

Juliana Naomi Okamoto, Carla Marques de Almeida, Elaine Henna
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 423kb
High-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) in the treatment of post-traumatic stress disorder: A case report (str. 257-261)

Nurten Arslan Işık, Ulrike Maria Schneider, Bettina Grager, Jan Di Pauli
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 625kb
General practitioners as key contributors to community mental health (str. 262-263)

Miro Hanževački
Pismo uredniku

engleski pdf 369kb
Another use for long-acting mood stabilizer injectables: Treating mood dysregulation disorder comorbid with eating disorders, purging type (str. 263-264)

Flavia di Michele
Pismo uredniku

engleski pdf 351kb

Posjeta: 0 *