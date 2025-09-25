 Skoči na glavni sadržaj

Pomorstvo , Vol. 39 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 25.09.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 26.09.2025.

Sadržaj

A Long-Term Experimental Study on Evaluating Corrosion Currents in Reinforced Concrete for Marine Structures (str. 173-185)

Kazi Naimul Hoque, Francisco Presuel-Moreno
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2003kb
Systematic Review of Port Choice Criteria for Evaluating Port Attractiveness Determinants (Part II): Introducing the PACS Model/Tool (str. 186-208)

Abdelhamid Adarrab, Mohamed Mamad
Pregledni rad

engleski pdf 3455kb
Assessing the impact of China's trade policy uncertainty on the dry bulk shipping freight rates (str. 209-221)

Dimitris Georgoulas, Stratos Papadimitriou
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1326kb
Analysis and Management of Human-Based Risks in Ship Operations with Fuzzy FMEA and Fuzzy DEMATEL Methods (str. 222-234)

Murat Yorulmaz, Mert Susoy
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2439kb
Environmental Ageing of Structural Materials in Shipbuilding and Marine Engineering – A Review (str. 235-253)

Marko Kopic, Benjamin Mihaljec
Pregledni rad

engleski pdf 2919kb
Cybersecurity Applications in the Maritime Industry: A Scientometric Approach (str. 254-278)

Burcu Yilmaz
Pregledni rad

engleski pdf 2445kb
Analytical Control of the Mass of Injected Fuel into Diesel Engine Cylinder (str. 279-289)

Oleksiy Yeryganov, Vladyslav Kyrnats, Alexey Popovskyi, Oleksiy Melnyk, Vitalii Gunchenko, Vladymyr Glebov
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4101kb
Developing an AIS Big Data-Driven Framework for Ship Emission Monitoring in Ports (str. 290-305)

Andi Wibisono, Achmad Riadi, Muhammad Taqiyyuddin, Muhammad Budiyanto, Dimas Muzhoffar
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2941kb
Effect of Excessive Towing Load on The Motion and Tension Behaviour of 50,000 DWT Single Point Mooring System (str. 306-323)

Tuswan Tuswan, Adam Adam, Alfiy Alfatarizqi, Ahmad Fauzan Zakki, Berlian Arswendo Adietya, Zulfaidah Ariany, Aulia Windyandari
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4715kb
The prediction of ship groundings: A review (str. 324-339)

Stipe Galić, Zvonimir Lušić, Saša Mladenović
Pregledni rad

engleski pdf 1921kb
Strategic Development of Logistics Distribution Centers in Port Hinterland Regions – A Case Study of Croatia’s Bakar Industrial Zone (str. 340-354)

Marijan Brubnjak, Miljen Sirotić, Marko Paliaga
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1522kb
Improving the accuracy of the oil spill model: A case study of the Hai Phong Sea area (str. 355-372)

Van Cuong Do, Xuan Long Nguyen, Manh Cuong Nguyen, Trung Kien Do
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 8972kb
Evaluating Customer Satisfaction with Clearing and Forwarding Agents: A SERVQUAL Approach with Application to Kuwait Shuwaikh Port (str. 373-388)

Ahmed Alsalfiti, Theo Notteboom
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1494kb

