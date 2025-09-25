 Skoči na glavni sadržaj

Promet - Traffic&Transportation , Vol. 37 No. 5, 2025.

  • Datum izdavanja: 25.09.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 29.09.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Enhanced H-GASA Algorithm for Efficient Path Optimisation in Online Ride-Hailing Carpooling (str. 1133-1147)

Min GUO, Xinglin FENG, Haixiao WANG
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1418kb
People Preferences Towards Bikes and Electric Bikes in Urban Areas – Case Study for Hungary (str. 1148-1164)

Jamil HAMADNEH, Ahmed JABER
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 917kb
Pollution Reduction and Carbon Reduction in Mixed Traffic Flow Environments under the Influence of LCI for Energy Consumption Analysis (str. 1165-1178)

Yujia ZHANG, Gangqiang ZHANG
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 784kb
AI on the Road – A Review of Technologies Enhancing Urban Traffic Safety and Efficiency (str. 1179-1203)

Fayez ALANAZI
Pregledni rad

engleski pdf 856kb
Global 3D Point Cloud Object Detection System Based on Data-Level Stitching (str. 1204-1219)

Yu LUO, Tao WANG, Shuai LU, Xuerui DAI, Zhi LI, Xuewei ZHANG
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1261kb
Research on Multimodal Human-Machine Interface for Takeover Request of Automated Vehicles (str. 1220-1235)

Junfeng WANG, Yue WANG, Yin CUI
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 785kb
A Bayesian Robust Tensor Ring Decomposition Model with Gaussian-Wishart Prior for Missing Traffic Data Completion (str. 1236-1253)

Longsheng HUANG, Yu ZHU, Hanzeng SHAO, Yun ZHU, Gaohang YU, Jun WANG
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1347kb
Integrated Algorithm for Multi-Source Data Conversion of Rail Transit Digital Model Based on BIM+GIS (str. 1254-1268)

Chao CHEN
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 788kb
Exploring Driver Trajectory Preferences for Unprotected Left Turns and the Impact on Traffic Safety (str. 1269-1285)

Xiaobo HAN, Pengfei LIU, Yinglong HE, Muhammad Awais SHAFIQUE, Jing ZHAO
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1053kb
Factors Influencing Drivers’ Tolerance for Large Vehicle Proportions (str. 1286-1300)

Hanbin WANG, Jianxiao MA, Wenyun TANG, Chenyang YANG
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1217kb
Cargo Carrying Model of High-Speed Railway Express Considering Transportation Capacity Sharing and Carbon Trading (str. 1301-1320)

Jingshuai YANG, Jiechan YAN, Yu’e YANG
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 965kb
Two-Stage Greener Four-Dimensional Trajectory Optimisation with Combined Holding Strategies (str. 1321-1336)

Lei YANG, Yi ZHOU, Zihong LI, Hua XIE
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1177kb
Collaborative 4-Dimentional Trajectory Optimisation for High-Density Flow Corridors (str. 1337-1353)

Lisha YE, Li CAO, Zhida ZHAO
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1046kb
A Study on Traffic Flow Distribution in Road Networks Considering the Impact of Construction Zones (str. 1354-1375)

Shanhua ZHANG, Hong Ki AN, Choon Wah YUEN
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1170kb
Multi-Objective Optimisation of Container with Food Cold Chain Using Multimodal Transport under Uncertainties in Network Structure and Ad-Hoc Situations (str. 1376-1392)

Jing CHEN, Shilong GE, Heap-Yih CHONG, Yong ZHANG
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 871kb

