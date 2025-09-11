 Skoči na glavni sadržaj

Periodicum biologorum , Vol. 126 No. 3-4, 2024.

  • Datum izdavanja: 11.09.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 30.09.2025.

Nanobubble technology: An ultrafine solution to emerging challenges in aquaculture (str. 105-116)

Guntapalli Sravani, Kamil Akamad D, Thongam Ibemcha Chanu, Prem Kumar, Srinu Rathlavath, Debajit Sarma
Pregledni rad

engleski pdf 1676kb
Overview of BACE1 structure and effect of genetic polymorphisms and protein isoforms on enzyme activity (str. 117-131)

Marija Bartolić, Anita Bosak
Pregledni rad

engleski pdf 2715kb
Targeting ovarian cancer using high-dose vitamin C therapy (str. 133-143)

Anđela Horvat, Janja Josić, Dorian Laslo, Maša Hrelec Patrlj, Ignacija Vlašić
Pregledni rad

engleski pdf 705kb
Comparative efficacy of arbuscular mycorrhizal fungi and abamectin-based pesticide to manage the root-knot nematode infestation on tomato plants (str. 145-152)

Lobna Hajji-Hedfi, Wassila Hlaoua, Abdelhak Rhouma, Hana Badri, Emna Rebai, Walid Hamada, Najet Horrigue-Raouani
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 672kb
Contribution to the caddisflies fauna in Bosnia and Herzegovina: The first molecular confirmation and DNA barcode records of two Synagapetus species (Trichoptera: Glossosomatidae) (str. 153-158)

Lejla Ušanović, Svjetlana Stanić-Koštroman, Dalila Destanović, Jasna Hanjalić Kurtović, Lejla Lasić, Belma Kalamujić Stroil
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 571kb
Antagonistic effect of unionized ammonia (UIA) and Aeromonas caviae on the hemato-biochemicaland histological responses of Clarias magur (str. 159-176)

Tanushree Bhowmik, Arun Sharma, K. Pani Prasad, Megha K. Bedekar, K.K. Krishnani, Thongam Ibemcha Chanu, Pritam Sarkar, Tamal Seth
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4476kb
Effect of Urtica dioica root hydroalcoholic extract on testosterone and high-calorie diet-induced benign prostate hypertrophy (BPH) in mice (str. 177-185)

Abdelkrim Berroukche, Hafsa Dellaoui, Nour El Imane Zerarki
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1309kb
The mechanism of sirt1 reducing albumin induced renal podocyte injury in mice (str. 187-195)

Wa Zhou, Qingchun Li, Jun Wen, Aimin Zhong
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1328kb
Association of NRP2 rs849563 polymorphism with autism spectrum disorder and related clinical variables in Azerbaijani children (str. 197-200)

Zeynab Mammadova, Ikram Rustamov, Narinj Rustamova, Gular Ibrahimova, Bayram Bayramov, Mehraj Abbasov, Sevda Babayeva
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 155kb
Epithelial sentinel: Selective expression of CD123, the α chain of the IL-3 receptor, on distinct digestive and respiratory surfaces (str. 201-206)

Suzana Popović, Dejan Baskić, Danijela Todorović, Predrag Djurdjević, Maja Sazdanović, Sanja Matić, Tijana Marković, Predrag Sazdanović, Slobodanka Mitrović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1986kb

