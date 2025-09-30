 Skoči na glavni sadržaj

Journal of Sustainable Development of Natural Resources Management , Vol. 1 No. 3, 2025.

  • Datum izdavanja: 30.09.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 01.10.2025.

Sadržaj

LCA-Based Evaluation of the Environmental and Economic Sustainability of the RESHeat Demonstration Sites in Italy (str. 1-23)

Ting Pan, Sheng Zhang, Marzena Nowak-Ocłoń
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 961kb
AI-Powered Water Management: Developing Infrastructure for a Future That Is Climate-Resilient (str. 1-14)

Iman Hajirad
Pregledni rad

engleski pdf 721kb
Global Trends in Water Resources Resilience to Climate Change (str. 1-25)

Iman Hajirad, Paria Pourmohammad
Pregledni rad

engleski pdf 637kb
Granular Activated Carbon (GAC) Adsorption of Herbicide (Metsulfuron methyl) in Water and Doping Zn-TiO2 Activated Carbon Coupling with Batch Photocatalytic Oxidation (str. 1-16)

Singto Sakulkhaemaruethai, Nathaporn Areerachakul, Jaya Kandasamy, Aran Kwanpan, Saravanamuthu Vigneswaran, Tien - Vinh Nguyen, Thi Thu Trang Nguyen, Do Van Manh
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2712kb

