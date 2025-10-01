 Skoči na glavni sadržaj

Economic research - Ekonomska istraživanja , Vol. 38 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 01.10.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 29.10.2025.

NET LENDING SHOCKS AND INFLATION IN SOUTH AFRICA: A SECTORAL ANALYSIS (str. 1-40)

Eugene Msizi Buthelezi
Izvorni znanstveni članak

THE RELIGIOSITY OF TAXPAYERS AND THE POWER OF TAX AUTHORITIES IN INDONESIAN INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE CONTEXT (str. 41-60)

Indah Anisykurlillah, Hasan Mukhibad, Junjung Sugiyat
Izvorni znanstveni članak

EFFECTS OF WEB-BASED MINDFULNESS INTERVENTIONS ON EMPLOYEE WORK STRESS IN THE LIFE INSURANCE INDUSTRY: A NARRATIVE REVIEW (str. 61-88)

Tantri Keerthi Dinesh, Ankitha Shetty, Rajashree S Kini
Izvorni znanstveni članak

STRUCTURAL ANALYSIS OF NONLIFE INSURANCE EFFICIENCY IN CROATIA: A DEA APPROACH (str. 89-108)

Ticijan Peruško
Izvorni znanstveni članak

THE ROLE OF ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE PERFORMANCE IN ACHIEVING FIRM SUSTAINABILITY: A BIBLIOMETRIC AND EMPIRICAL ANALYSIS (str. 109-132)

Tuan Khanh Vuong, Ha Manh Bui
Izvorni znanstveni članak

ASSESSING POTENTIAL SPILLOVERS FROM ECB MONETARY POLICY MEASURES IN THE NON-EURO AREA COUNTRIES: A BAYESIAN VAR APPROACH (str. 133-156)

Alexandra Horobet, Maria Alexandra Dalu, Amir Hasnaoui, Cristina Carmencita Negreanu, Lucian Belascu
Izvorni znanstveni članak

THE IMPACT OF DIGITAL TRANSFORMATION ON PUBLIC POLICY FORMULATION AND IMPLEMENTATION IN THE EUROPEAN UNION (str. 157-184)

Lemuel Kenneth David, Jianling Wang, Vanessa Angel
Izvorni znanstveni članak

