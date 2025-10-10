International journal of electrical and computer engineering systems , Vol. 16 No. 9, 2025.
- Datum izdavanja: 10.10.2025.
- Objavljen na Hrčku: 10.10.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Zahraa A. Hamza
Izvorni znanstveni članak
Naghi Rostami, Amjed Alwan Albordhi, Mohammad Bagher Bannae Sharifian
Izvorni znanstveni članak
Afrilia Surya Andini, Ratna Ika Putri, Ika Noer Syamsiana, Gery Prasetya, Achsanul Khabib
Izvorni znanstveni članak
Yasamin Hamza Alagrash
Izvorni znanstveni članak
Gowtham Rajendiran, Jebakumar Rethnaraj
Izvorni znanstveni članak
Ali Abdulameer, Raaed Hassan, Abbas Humadi
Izvorni znanstveni članak
Posjeta: 0 *