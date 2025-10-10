 Skoči na glavni sadržaj

International journal of electrical and computer engineering systems , Vol. 16 No. 9, 2025.

  • Datum izdavanja: 10.10.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 10.10.2025.

Design and Simulation of Rectangular Slot Antennas Using the Finite Element Method in Python (str. 641-650)

Zahraa A. Hamza
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1294kb
Analytical Approach to Predict the Magnetic Field of Slotted Permanent Magnet Linear Machines in Open-Circuit mode (str. 651-657)

Naghi Rostami, Amjed Alwan Albordhi, Mohammad Bagher Bannae Sharifian
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2346kb
Optimal Power Control Using Modified Perturb and Observe Algorithm for Photovoltaic System Under Partial Shading (str. 659-667)

Afrilia Surya Andini, Ratna Ika Putri, Ika Noer Syamsiana, Gery Prasetya, Achsanul Khabib
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2086kb
Distributed Approach to detect DDOS attack based on Elephant Herding Optimization and Pipeline Artificial Neural Network (str. 669-681)

Yasamin Hamza Alagrash
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1039kb
Lettuce Yield Prediction: ElasticNet Regression Model (ElNetRM) for Indoor Aeroponic Vertical Farming System (str. 683-695)

Gowtham Rajendiran, Jebakumar Rethnaraj
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2771kb
Ensemble Deep Learning Approach For Multi- Class Skin Cancer Classification (str. 697-705)

Ali Abdulameer, Raaed Hassan, Abbas Humadi
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1774kb

