Metalurgija , Vol. 65 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 01.01.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 02.11.2025.

Editorial (str. I-II)

Vesna Alar, Biserka Runje, Ivan Stojanović
Uvodnik

Influence of Residual Temperature on Microstructure Evaluation of Cast-Rolled 6061 Sheet (str. 1-13)

Wen-lin Gao, Wei Chen, Rui-jue Wang, Ji-cheng Wang, Feng Sun, Cheng-ning Lie
Izvorni znanstveni članak

3D Roughness Parameters in Metal Surface Characterization (str. 14-27)

Andrej Razumić, Zvonko Trzun, Zdenka Keran
Pregledni rad

Fracture Failure Analysis of Rear Axle Suspension Control Arm in Automobile (str. 28-36)

ZhengYuan Li, Yang Gao, QingHe Xiao
Izvorni znanstveni članak

Prediction of mechanical properties of zinc alloy based on machine learning algorithm (str. 37-44)

Kairan Yang, Gulisitan Yisimayili, Junyu Yue
Izvorni znanstveni članak

Effect of quenching temperature on microstructure and properties of 50CrMnVA spring steel for piano tuning pins (str. 45-52)

Kangxu Cui
Izvorni znanstveni članak

Sulfuric Acid Leaching оf Zinc Ferrite Residue (str. 53-61)

Biserka Lucheva, Nadezhda Kazakova, Vladislava Stefanova, Hristo Ivanov, Peter Iliev
Izvorni znanstveni članak

Influence of Annealing Temperature on Microstructure and Properties of 6061 Aluminum Alloy for Chinese Alu-minum Bow and Arrow (str. 62-69)

Hongxing Liu, Yufang Wei, Longchao Sun
Izvorni znanstveni članak

Effect of Solution–ECAP–Aging Treatment on Microstruc-ture and Properties of 7075 Aluminum Alloy (str. 70-83)

Gang Xu, Zhongbo Zhang
Izvorni znanstveni članak

Research Progress on Uneven Cooling in Horizontal Direct Chill Casting of Aluminum Alloys (str. 84-95)

Shuangyong Tian, Ximin Zang, Zhen Xu, Tizhuo Jia, Shuang Tian, Anwei Qian
Pregledni rad

Analysis of the Trafficability of Spherical Internal Detec-tors in Pipelines (str. 96-106)

Yue Cui, Hui-Qing Lan, Nan Lin, Ke-Xin Tan, Zhao-Qi Jiang, Xiang-Bin Yang
Izvorni znanstveni članak

