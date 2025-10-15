 Skoči na glavni sadržaj

Biochemia Medica , Vol. 35 No. 3, 2025.

  • Datum izdavanja: 15.10.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 16.10.2025.

The enzymatic analysis of alcohol (ethanol) in serum and plasma with the alcohol dehydrogenase reagent: focus on intra-analytical and post-analytical aspects

Cristiano Ialongo, Alan Wayne Jones
Pregledni rad

engleski pdf 370kb
Analyzing clinical laboratory data outcomes in retrospective cohort studies using TriNetX

Joshua Wang, Kuo-Wang Tsai, Kuo-Cheng Lu, Chien-Lin Lu
Pregledni rad

engleski pdf 214kb
Influence of LDL cholesterol and Lp(a) on monocytes and macrophages in atherosclerosis

Sabina Ugovšek, Jernej Jeras, Miran Šebeštjen, Janja Zupan
Pregledni rad

engleski pdf 324kb
Diagnostic value of leucine-rich alpha-2-glycoprotein 1 and calprotectin in acute appendicitis: a short review

Lea Gvozdanović, Željka Dragila, Luka Maršić, Denis Klapan, Željka Dujmić, Josip Samardžić, Zrinka Mihaljević, Višnja Nesek-Adam
Pregledni rad

engleski pdf 166kb
National recommendations of the Croatian society of medical biochemistry and laboratory medicine: Thyroid function tests from the laboratory point of view

Adriana Bokulić, Ivana Zec, Domagoj Marijančević, Marija Siter Kuprešanin, Sanja Goreta, Anamarija Đuras, Koraljka Đurić, Sanda Jelisavac Ćosić, Iva Lukić, Tihana Serdar Hiršl, Lada Stanišić, Daniela Šupe-Domić, Alenka Pezo, Marija Kocijančić
Pregledni rad

engleski pdf 219kb
The association between cholesterol efflux capacity and apolipoprotein A1: systematic review and meta-analysis

Linas Černiauskas, Eglė Mazgelytė, Dovilė Karčiauskaitė
Pregledni rad

engleski pdf 309kb
Association of inflammatory markers with depression and anxiety in female patients with primary Sjögren’s syndrome

Fanika Mrsić, Ines Vukasović, Andrea Tešija Kuna, Blaženka Ladika Davidović, Jasenka Markeljević
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 173kb
Cardiac biomarkers in term newborns with common pathological conditions during the first 24 hours postpartum

Helena Karlović, Marjana Jerković Raguž, Ivanka Mikulić, Vinka Mikulić, Vajdana Tomić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 123kb
Serum hepcidin concentration is lower in advanced stages of sporadic colorectal cancer

Tara Rolić, Sanja Mandić, Mazyar Yazdani, Marina Ferenac Kiš, Sonia Distante, Ines Banjari
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 125kb
Refining quality control strategies in highly automated laboratories: experience in the integration of multistage statistical designs and risk management

María Costa-Pallaruelo, Álvaro García-Osuna, Marina Canyelles, Cecília Martínez-Bru, Nicoleta Nan, Rosa Ferrer-Perez, Francisco Blanco-Vaca, Leonor Guiñón
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 535kb
Perspective and consideration in the application of personalized reference intervals based on biological variation: a four-month observation of a woman with SARS-CoV-2 reinfection

Gaofeng Hu, Lei Xu, Kai Guo, Chenbin Li
Stručni rad

engleski pdf 630kb
Cystatin C for gentamicin dosing - a case study

Tomáš Šálek, Josef Klhůfek, Martin Vodička, Marek Pšenčík
Stručni rad

engleski pdf 122kb
What is uric acid concentration in urine in patients with uric acid kidney stones? - a case study

Tomáš Šálek, Pavel Musil, Irena Zlatníková
Stručni rad

engleski pdf 79kb
Preanalytical mystery: falsely elevated intact parathyroid hormone due to sampling from a grafted forearm

Yu-Wei Tseng, Chun-Chieh Yeh, Che-Yi Chou, Si-Yu Chen, Tze-Kiong Er
Stručni rad

engleski pdf 71kb

