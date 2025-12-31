 Skoči na glavni sadržaj

Kineziologija , Vol. 57 No. 2, 2025.

  Datum izdavanja: 31.12.2025.
  Objavljen na Hrčku: 31.12.2025.

Contents


Effects of a 12-week supervised resistance training on quality of life and physical fitness in older adults: A randomized controlled trial (str. 169-178)

Xuan Hu, Peiyou Chen, Lovro Štefan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 901kb
Psychometric characteristics of the Serbian version of the European Health Interview Survey-Physical Activity Questionnaire - EHIS-PAQ (str. 179-183)

Dragan Djurdjević, Jovana Todorović, Zorica Terzić-Supić, Dejan Nešić, Marina Djelić, Nikola Topalović, Svetlana Karić, Sanja Mazić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 820kb
Exploring physical literacy, physical activity levels, and cardiorespiratory fitness in children with probable movement difficulties: A comparative study (str. 184-194)

Lydia Stagianni, Vasiliki Kaioglou, Apostolos Stagiannis, Thomas Kourtessis, Antonis Kambas, Fotini Venetsanou
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1004kb
Coach humour styles and athlete commitment: A relational mediation model in team sport contexts (str. 195-204)

Halis Egemen Merdan, Emine Çağlar
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 939kb
Inertial movement demands comparison between winning and losing quarters in youth basketball players (str. 205-211)

Hugo Salazar, Franc Garcia, Roberto Molina, Enrique Alonso Perez-Chao, Ming Li, Shaoliang Zhang
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 739kb
Age is a poor predictor of maximal strength in competitive powerlifters (str. 212-219)

Oren Wilf, Ayelet Dunsky
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1030kb
Differences in performance and injury profile in soccer players: A comparison across age-categories and positions (str. 220-230)

Luis Torres-Martín, Javier Sánchez-Sánchez, Rodrigo Ramirez-Campillo, Javier Raya-González
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 892kb
Small-sided games in rugby union training: A narrative review (str. 231-239)

Amanda Franco da Silva, Camila Borges Müller, Filipe Oliveira Bicudo, Henrique de Oliveira Castro, Eraldo dos Santo Pinheiro
Pregledni rad

engleski pdf 1088kb
Associations between physical fitness and mental toughness in competitive adolescent dance sport athletes (str. 240-248)

Hongchun Jia, Kexiang Yang, Hyun-Chul Jeong
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 740kb
Effects of SAQ, HIIT, and SSG training on sprint and COD performance in soccer players: A pairwise and network meta-analysis (str. 249-266)

Xingyi Niu, Fei Liu, Lifang Liu, Yuzhen Chen, Zhexiao Zhou
Pregledni rad

engleski pdf 2476kb
Effect of flywheel eccentric overload training on athletic performance: A systematic review and meta-analysis (str. 267-280)

Yuetong Wang, Yuying Su, Canzhong Ji
Pregledni rad

engleski pdf 3097kb
The effects of two different recovery protocols on the 100-meter front crawl performance of male swimmers (str. 281-288)

Boro Štrumbelj, Anton Ušaj
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 565kb
Taekwondo kicks at the center of biomechanical research: systematic review (str. 289-307)

Elif Aybüke Yılmaz, Osman Ateş
Pregledni rad

engleski pdf 699kb
Acute effects of isoinertial training on countermovement jump performance in elite youth male basketball players (str. 308-315)

Domagoj Pavić, Cvita Gregov, Sanja Šalaj
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 586kb
Effects of resistance exercise involving different intra-set rest distributions on muscular performance, metabolic, hormonal and cardiovascular responses in resistance-trained men: a randomized crossover study (str. 316-328)

Youcun Su, Jing Wang
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 771kb
