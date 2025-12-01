Medicina Fluminensis , Vol. 61 No. 4, 2025.
- Datum izdavanja: 01.12.2025.
- Objavljen na Hrčku: 01.12.2025.
Sadržaj
Dean Markić, Josip Španjol
Uvodnik
Ivona Antončić, Ivona Mićović, Christophe Štemberger, Dag Zahirović, Dean Markić
Pregledni rad
Charlotte Caroline Fruböse, Neva Girotto, Maja Ilić Tomaš, Dražen Huić, Martina Ciglar Hlašć, Dean Markić, Tatjana Bogović Crnčić
Pregledni rad
Matilda Crnić, Romano Oguić, Stanislav Sotošek, Josip Španjol, Kristian Krpina, Antun Gršković, Dražen Rahelić, Juraj Ahel, Nino Rubinić, Mauro Materljan, Marin Trošelj, Ivan Vukelić, Klara Smolić, Ivan Marin Sušanj, Ante Jakšić, Dorijan Srok, Iva Bukša, Dean Markić
Pregledni rad
Iva Hajnžić, Kristian Krpina
Pregledni rad
Luka Penezić, Tvrtko Hudolin, Nikola Knežević, Tomislav Kuliš, Toni Zekulić, Ilija Jurić, Hrvoje Saić, Jerko Anđelić, Tomislav Sambolić, Domagoj Šarić, Dominic Vidović, Ivan Kuran, Luka Žurić, Adam Rožmarić, Bojan Čikić, Željko Kaštelan
Pregledni rad
Ivan Marin Sušanj, Iva Bukša, Ivan Vukelić, Dean Markić, Josip Španjol, Antun Gršković
Pregledni rad
Ivona Antončić, Ivona Mićović, Christophe Štemberger, Dag Zahirović, Iva Skočilić, Kristian Krpina, Dorian Srok, Dean Markić
Stručni rad
Ana Cerovski, Kristian Krpina
Stručni rad
Dorian Srok, Iva Skočilić, Josip Španjol, Dean Markić, Kristian Krpina
Stručni rad
Iva Bukša, Dražen Rahelić, Marko Zelić, Nino Rubinić, Ivica Ćepić, Davor Mendrila, Ivan Ćorić, Iva Žuža, Dean Markić
Studija slučaja
Antun Gršković, Ante Jakšić, Dean Markić, Melita Kukuljan, Klara Smolić, Josip Španjol, Ivan Marin Sušanj
Studija slučaja
