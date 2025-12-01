 Skoči na glavni sadržaj

Medicina Fluminensis , Vol. 61 No. 4, 2025.

  Datum izdavanja: 01.12.2025.
  Objavljen na Hrčku: 01.12.2025.

Dvadeset godina Klinike za urologiju Kliničkog bolničkog centra u Rijeci (str. 344-349)

hrvatski pdf 1856kb
Twenty years of Department of Urology of Clinical Hospital Center Rijeka (str. 344-349)

Dean Markić, Josip Španjol
Uvodnik

Kombinirana imunoterapija i personalizirani pristup u liječenju karcinoma bubrega – izazovi i perspektive (str. 350-365)

hrvatski pdf 1873kb
Combined Immunotherapy and Personalized Approach in Renal Cell Carcinoma Treatment – Challenges and Perspectives (str. 350-365)

Ivona Antončić, Ivona Mićović, Christophe Štemberger, Dag Zahirović, Dean Markić
Pregledni rad

Nuclear Medicine Imaging in Prostate Cancer: Current Evidence and Clinical Applications (str. 366-378)

engleski pdf 2086kb
Slikovna dijagnostika u nuklearnoj medicini kod karcinoma prostate: aktualna saznanja i klinička primjena (str. 366-378)

Charlotte Caroline Fruböse, Neva Girotto, Maja Ilić Tomaš, Dražen Huić, Martina Ciglar Hlašć, Dean Markić, Tatjana Bogović Crnčić
Pregledni rad

Minimalno invazivne metode u liječenju urolitijaze u bolesnika s transplantiranim bubregom (str. 379-386)

hrvatski pdf 2154kb
Minimally Invasive Methods in the Treatment of Urolithiasis in Patients with Transplanted Kidneys (str. 379-386)

Matilda Crnić, Romano Oguić, Stanislav Sotošek, Josip Španjol, Kristian Krpina, Antun Gršković, Dražen Rahelić, Juraj Ahel, Nino Rubinić, Mauro Materljan, Marin Trošelj, Ivan Vukelić, Klara Smolić, Ivan Marin Sušanj, Ante Jakšić, Dorijan Srok, Iva Bukša, Dean Markić
Pregledni rad

Uloga limfadenektomije u liječenju karcinoma urotela uretera i kanalnog sustava bubrega (str. 387-393)

hrvatski pdf 1722kb
The Role of Lymphadenectomy in the Treatment of Urothelial Cancer of the Ureter and the Renal Canal System (str. 387-393)

Iva Hajnžić, Kristian Krpina
Pregledni rad

Primjena robotske kirurgije u urologiji (str. 394-401)

hrvatski pdf 2157kb
Application of Robotic Surgery in Urology (str. 394-401)

Luka Penezić, Tvrtko Hudolin, Nikola Knežević, Tomislav Kuliš, Toni Zekulić, Ilija Jurić, Hrvoje Saić, Jerko Anđelić, Tomislav Sambolić, Domagoj Šarić, Dominic Vidović, Ivan Kuran, Luka Žurić, Adam Rožmarić, Bojan Čikić, Željko Kaštelan
Pregledni rad

Urinary Incontinence After Radical Prostatectomy (str. 402-416)

engleski pdf 1877kb
Inkontinencija urina nakon radikalne prostatektomije (str. 402-416)

Ivan Marin Sušanj, Iva Bukša, Ivan Vukelić, Dean Markić, Josip Španjol, Antun Gršković
Pregledni rad

Ishodi kirurškog liječenja lokaliziranog karcinoma prostate visokog i niskog rizika – retrospektivna studija (str. 417-423)

hrvatski pdf 1778kb
Outcomes of Surgical Treatment for High- and Low-Risk Prostate Cancer: A Retrospective Study (str. 417-423)

Ivona Antončić, Ivona Mićović, Christophe Štemberger, Dag Zahirović, Iva Skočilić, Kristian Krpina, Dorian Srok, Dean Markić
Stručni rad

Utjecaj pandemije COVID-19 na liječenje mišićno-invazivnog karcinoma mokraćnog mjehura u Kliničkom bolničkom centru Rijeka – retrospektivna studija (str. 424-432)

hrvatski pdf 2241kb
The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Treatment of Muscle- Invasive Bladder Carcinoma at the University Hospital Center Rijeka: A Retrospective Study (str. 424-432)

Ana Cerovski, Kristian Krpina
Stručni rad

Biochemical Recurrence Following Radical Prostatectomy in High-Risk Prostate Cancer Patients: A Retrospective Cohort Study (str. 433-438)

engleski pdf 1743kb
Biokemijski relaps nakon radikalne prostatektomije u bolesnika s karcinomom prostate visokog rizika – retrospektivna kohortna studija (str. 433-438)

Dorian Srok, Iva Skočilić, Josip Španjol, Dean Markić, Kristian Krpina
Stručni rad

Kombinirana laparoskopska nefrektomija i prednja resekcija rektuma – prikaz slučaja (str. 439-443)

hrvatski pdf 2007kb
Simultaneous Laparoscopic Nephrectomy and Anterior Resection of the Rectum: A Case Report (str. 439-443)

Iva Bukša, Dražen Rahelić, Marko Zelić, Nino Rubinić, Ivica Ćepić, Davor Mendrila, Ivan Ćorić, Iva Žuža, Dean Markić
Studija slučaja

Ectopic Insertion of a Duplicated Ureter into a Seminal Vesicle: A Case Report of a Giant Retroperitoneal Cyst and Restored Fertility After Removal (str. 444-448)

engleski pdf 2002kb
Ektopična insercija podvostručenog uretera u sjemeni mjehurić – prikaz slučaja velike retroperitonealne ciste i obnove fertiliteta nakon njezina uklanjanja (str. 444-448)

Antun Gršković, Ante Jakšić, Dean Markić, Melita Kukuljan, Klara Smolić, Josip Španjol, Ivan Marin Sušanj
Studija slučaja

