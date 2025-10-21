Geologia Croatica , Vol. 78 No. 3, 2025.
Datum izdavanja: 21.10.2025.
Sadržaj
Hans-Juergen Gawlick, Nevenka Djerić, Ioan I. Bucur, Eva Wegerer, Martin Đaković, Milan Sudar
Izvorni znanstveni članak
Michaela Berensmeier, Adam Tomašových, Rafał Nawrot, Vlasta Ćosović, Eva Hasenzagel, Petra Heinz, Martin Zuschin
Izvorni znanstveni članak
Stanko Ružičić, Lidija Galović, Koen Beerten, Nina Hećej, Jasmina Martinčević Lazar, Rodoljub Gajić, Stjepan Husnjak, Rosa Maria Poch, Mihajlo Pandurov, Petar Stejić, Ajka Pjanić
Izvorni znanstveni članak
Laszlo Podolszki, Josip Terzić, Matko Patekar
Izvorni znanstveni članak
Tvrtko Korbar
Pregledni rad
