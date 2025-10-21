 Skoči na glavni sadržaj

Geologia Croatica , Vol. 78 No. 3, 2025.

  • Datum izdavanja: 21.10.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 22.10.2025.

From deep-marine stratigraphic condensation to mass-transport deposition: Illyrian stepwise extension recorded in a red nodular limestone drowning sequence (Bulog Formation) of the Ravni Carbonate Ramp (Seljani area, Montenegro) (str. 185-204)

Hans-Juergen Gawlick, Nevenka Djerić, Ioan I. Bucur, Eva Wegerer, Martin Đaković, Milan Sudar
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 18737kb
Late Holocene changes in the composition of foraminiferal,ostracod and molluscan communities in condensed sediments(northern Adriatic Sea) (str. 205-220)

Michaela Berensmeier, Adam Tomašových, Rafał Nawrot, Vlasta Ćosović, Eva Hasenzagel, Petra Heinz, Martin Zuschin
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 8232kb
Deciphering the pedo-sedimentary complex of eastern Adriatic coast: Case study from Privlaka, Croatia (str. 221-241)

Stanko Ružičić, Lidija Galović, Koen Beerten, Nina Hećej, Jasmina Martinčević Lazar, Rodoljub Gajić, Stjepan Husnjak, Rosa Maria Poch, Mihajlo Pandurov, Petar Stejić, Ajka Pjanić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 9153kb
Geozonation of the Zagreb city area as an input for seismic risk assessment (str. 243-256)

Laszlo Podolszki, Josip Terzić, Matko Patekar
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 11599kb
Conflicting tectonic interpretations of the central External Dinarides (str. 257-265)

Tvrtko Korbar
Pregledni rad

engleski pdf 4131kb

