 Skoči na glavni sadržaj

Oeconomicus : znanstveni časopis za ekonomiju i interdisciplinarne znanosti , Vol. 1 No. 26, 2025.

  • Datum izdavanja: 01.10.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 25.10.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Uvodnik (str. 1-1)

Gabrijela Budimir Šoško
Uvodnik

hrvatski pdf 108kb
OUTLINES OF INSTITUTIONALISM IN ANCIENT TIMES (str. 1-12)

Ante Zdilar, Zdenka Obuljen Zoričić, Stjepan Garvan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 286kb
ANALIZA ZNANSTVENE PRODUKTIVNOSTI SVEUČILIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ (str. 13-29)

Rozana Veselica Celić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 314kb
ULOGA HBOR-A I HAMAG-BICRO-A U POTICANJU PODUZETNIŠTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ (str. 30-36)

Mario Jurković, Marijeta Jurković, Ivan Rupčić, Stanislav Nakić
Pregledni rad

hrvatski pdf 219kb
UČINAK MUZIKOTERAPIJE U LIJEČENJU PACIJENATA S ALZHEIMEROVOM BOLESTI – PREGLEDNI RAD (str. 37-42)

Maria Hruška
Pregledni rad

hrvatski pdf 172kb
VINARI KROZ VINSKU OMOTNICU I SAMOFINANCIRANJE ULAGANJA U VINARIJE U ISTOČNOJ HRVATSKOJ (str. 43-49)

Marijeta Jurković, Mario Jurković, Ivan Rupčić, Stanislav Nakić
Pregledni rad

hrvatski pdf 238kb

Posjeta: 0 *