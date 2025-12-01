 Skoči na glavni sadržaj

Journal of Communications Software and Systems , Vol. 21 No. 4, 2025.

  • Datum izdavanja: 31.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 17.12.2025.

CRETA: Cross-layer RPL with Efficient Trickle and Adaptive Radio Duty Cycle Designed for Mobile IoT Application (str. 372-382)

Soumya Vastrad, Shobha K. R.
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2499kb
Binary Tuna Swarm Optimization Algorithm-Based Feature Selection for Intrusion Detection Systems (str. 383-393)

Abdelouaheb Khiar, Smaine Mazouzi, Rohallah Benaboud, Hichem Haouassi
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1395kb
Leveraging XLM-RoBERTa with CNN and BiLSTM for Hinglish Toxicity Detection (str. 394-403)

Nikita Singhal, Avadhesh Yadav, Ankush Ankush, Giriraj Singh, Ronak Kumar
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2513kb
Formal Verification of the Correctness and Soundness of a Pomset-to-LTS Transformation Algorithm (str. 404-413)

Asma Bezza, Rohallah Benaboud, Toufik-Messaoud Maarouk, Rabea Ameur-Boulifa
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2299kb
A Reliable LoRa-based Vehicle-to-Vehicle Communication System (str. 414-426)

Ameer A. Al-Shammaa, Doaa H. Al-Hadrawi
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1983kb
Fortifying E-Voting Systems: Integrating Visual Cryptography with ECC and ChaCha20-Poly1305 for Enhanced Security (str. 427-435)

Gaurav Thakur, Pradeep Chouksey, Mayank Chopra, Parveen Sadotra
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1456kb
Proactive Hybrid Half and Joint D2D Handover Scheme in Multi-access Mobile Edge Computing (MEC) (str. 436-446)

Muayad Khalil Murtadha, Baydaa Mohammad Mushgil
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1898kb
A Comparative Study of Compressive Sensing Techniques for Sparse Signal Recovery in Massive MIMO (str. 447-454)

Mahmoud Mohamed, Mhd Walid Koubeisi
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1234kb
HH-NMSFRA: A Heterogeneity-Aware Hybrid Protocol for Energy-Efficient Routing in Wireless Sensor Networks (str. 455-464)

Maroua Hammadi, Mohammed Redjimi
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1417kb
Dynamic Autoscaling and Scheduling in Kubernetes Clusters with LSTM and ILP (str. 465-476)

Somashekar Patil, Narayan D G, Ajeya Bhat
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1368kb
Can Public Code Smells Datasets Be Trusted? (str. 477-488)

Ruchin Gupta, Jitendra Kumar Seth, Anupama Sharma, Abhishek Goyal
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1255kb

