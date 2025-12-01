Journal of Communications Software and Systems , Vol. 21 No. 4, 2025.
- Datum izdavanja: 31.12.2025.
- Objavljen na Hrčku: 17.12.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Soumya Vastrad, Shobha K. R.
Izvorni znanstveni članak
Abdelouaheb Khiar, Smaine Mazouzi, Rohallah Benaboud, Hichem Haouassi
Izvorni znanstveni članak
Nikita Singhal, Avadhesh Yadav, Ankush Ankush, Giriraj Singh, Ronak Kumar
Izvorni znanstveni članak
Asma Bezza, Rohallah Benaboud, Toufik-Messaoud Maarouk, Rabea Ameur-Boulifa
Izvorni znanstveni članak
Ameer A. Al-Shammaa, Doaa H. Al-Hadrawi
Izvorni znanstveni članak
Gaurav Thakur, Pradeep Chouksey, Mayank Chopra, Parveen Sadotra
Izvorni znanstveni članak
Muayad Khalil Murtadha, Baydaa Mohammad Mushgil
Izvorni znanstveni članak
Mahmoud Mohamed, Mhd Walid Koubeisi
Izvorni znanstveni članak
Maroua Hammadi, Mohammed Redjimi
Izvorni znanstveni članak
Somashekar Patil, Narayan D G, Ajeya Bhat
Izvorni znanstveni članak
Ruchin Gupta, Jitendra Kumar Seth, Anupama Sharma, Abhishek Goyal
Izvorni znanstveni članak
Posjeta: 1.095 *