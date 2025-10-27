Promet - Traffic&Transportation , Vol. 37 No. 6, 2025.
- Datum izdavanja: 27.10.2025.
- Objavljen na Hrčku: 29.10.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Veslav KURANOVIČ, Darius BAZARAS, Edgar SOKOLOVSKIJ, Leonas USTINOVICHIUS, Kristina SAMAŠONOK
Izvorni znanstveni članak
Josip HABAZIN, Ivona BAJOR, Patricija BAJEC, Tomislav ROŽIĆ
Pregledni rad
Aleksandar SENIĆ, Nevena SIMIĆ, Momčilo DOBRODOLAC, Zoran STOJADINOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
Yaqi YANG, Xiaoning ZHANG, Greg MARSDEN
Izvorni znanstveni članak
Xuling LIU, Xiaoning ZHANG
Izvorni znanstveni članak
Changxi MA, Yan LIU, Xuecai XU, Hongxing ZHAO
Pregledni rad
Yimeng ZHAO, Haishan XIA, Ran XU
Izvorni znanstveni članak
Gongmin ZHAO, Xiaoyue ZHAI, Yongjie WU, Shenglin MA
Izvorni znanstveni članak
Haixiong YE, Mingqi GAO, Xiliang ZHANG, Zhe XU
Izvorni znanstveni članak
Yaqiong ZHANG, Yuguang WEI, Xinfeng YANG, Xu WU
Izvorni znanstveni članak
Ruotong YANG, Lijuan LIU, Qinzhi LV
Izvorni znanstveni članak
Jini KIZHAKKAYIL MEETHAL, Senthilkumar JAYAPRAKASAM, Suresh YUVARAJ, Mohanraj VIJAYAKUMAR
Izvorni znanstveni članak
Neero Gumsar SORUM, Martina Gumsar SORUM
Izvorni znanstveni članak
Fei LU
Izvorni znanstveni članak
Mohammed Riyaz MAHABOOB BASHA, Gopalakrishnan VARADARAJAN
Izvorni znanstveni članak
Posjeta: 370 *