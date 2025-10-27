 Skoči na glavni sadržaj

Promet - Traffic&Transportation , Vol. 37 No. 6, 2025.

  • Datum izdavanja: 27.10.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 29.10.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Research of Guanxi in Transport Supply Chain and Value Chain Issues (str. 1393-1408)

Veslav KURANOVIČ, Darius BAZARAS, Edgar SOKOLOVSKIJ, Leonas USTINOVICHIUS, Kristina SAMAŠONOK
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 690kb
A Review of Artificial Intelligence Applications in Cold Chain and Reverse Logistics (str. 1409-1440)

Josip HABAZIN, Ivona BAJOR, Patricija BAJEC, Tomislav ROŽIĆ
Pregledni rad

engleski pdf 907kb
Risk Prediction in Road Infrastructure Projects Considering Project Complexity Coefficients (str. 1441-1457)

Aleksandar SENIĆ, Nevena SIMIĆ, Momčilo DOBRODOLAC, Zoran STOJADINOVIĆ
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 943kb
A Pareto-Optimal Carbon Allowance Policy – Balancing Emission Reduction and Commuter Benefits in Urban Transportation Systems (str. 1458-1473)

Yaqi YANG, Xiaoning ZHANG, Greg MARSDEN
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1058kb
Cooperative Lane-Changing Optimisation of Connected and Autonomous Vehicles in Freeway Merging Area (str. 1474-1488)

Xuling LIU, Xiaoning ZHANG
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1399kb
A Review of Research on Coordinated Control of Traffic Signals at Urban Road Intersection Groups (str. 1489-1507)

Changxi MA, Yan LIU, Xuecai XU, Hongxing ZHAO
Pregledni rad

engleski pdf 805kb
Evaluation of Transfer Space Efficiency of Metro Stations in Renovation Projects Using Virtual Wayfinding Tasks and User Satisfaction Surveys (str. 1508-1524)

Yimeng ZHAO, Haishan XIA, Ran XU
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1171kb
Spatial and Temporal Evolution Patterns and Influencing Factors of Logistics Expansion in the Beijing-Tianjin-Hebei-Shanxi Region (str. 1525-1544)

Gongmin ZHAO, Xiaoyue ZHAI, Yongjie WU, Shenglin MA
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1176kb
Multi-Step Trajectory Prediction of Port Container Trucks Based on CT-HybridNet Model (str. 1545-1561)

Haixiong YE, Mingqi GAO, Xiliang ZHANG, Zhe XU
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1365kb
A Multi-Objective Dispatching Optimisation for Regional Bus Energy Saving (str. 1562-1577)

Yaqiong ZHANG, Yuguang WEI, Xinfeng YANG, Xu WU
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2180kb
Adaptive Denoising Spatio-Temporal Attention Network Fused With External Factors for Passenger Flow Prediction (str. 1578-1593)

Ruotong YANG, Lijuan LIU, Qinzhi LV
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1662kb
Chinese Remainder Cryptosystem-Based Multilayer Perceptron Signcryption for Secure Vehicular Communication (str. 1594-1611)

Jini KIZHAKKAYIL MEETHAL, Senthilkumar JAYAPRAKASAM, Suresh YUVARAJ, Mohanraj VIJAYAKUMAR
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1393kb
Prediction and Investigation of the Injury Severity of Drivers Involved in Speeding-Related Crashes Using Machine Learning Models (str. 1612-1627)

Neero Gumsar SORUM, Martina Gumsar SORUM
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 850kb
Cross-En-Route Aircraft Collision Risk Study Considering the Warning Adjustment Process (str. 1628-1641)

Fei LU
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1308kb
A Blockchain-Integrated Multi-Access Edge Computing Framework for Securing and Optimising Internet of Vehicles in Intelligent Transport Systems (str. 1642-1659)

Mohammed Riyaz MAHABOOB BASHA, Gopalakrishnan VARADARAJAN
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1115kb

