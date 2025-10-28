 Skoči na glavni sadržaj

Acta medico-historica Adriatica : AMHA , Vol. 23 No. 1, 2025.

  Datum izdavanja: 28.10.2025.
  Objavljen na Hrčku: 29.10.2025.

Sadržaj

Purgatory, iconization of suffering, and devotional aspects (str. 9-35)

engleski pdf 1103kb
Čistilište, ikonizacija patnje i pobožni aspekti (str. 9-35)

Marcello Guarino
Izvorni znanstveni članak

The creators of the veterinary school in Ferrara: two members of the Campana family (str. 37-55)

engleski pdf 605kb
Osnivači veterinarske škole u Ferrari: dva člana obitelji Campana (str. 37-55)

Chiara Beatrice Vicentini, Lorenzo Altieri
Izvorni znanstveni članak

Frakture kostiju i njihovo liječenje u drevnom Egiptu na temelju papirusa Edwina Smitha (str. 57-79)

hrvatski pdf 514kb
Bone fractures and their treatment in ancient Egypt based on the Edwin-Smith papyri (str. 57-79)

Zlatko Đukić, Robert Stubičar
Pregledni rad

Utjecaj razvoja psihijatrijske misli na klasifikaciju poremećaja ličnosti 19. stoljeća (str. 81-106)

hrvatski pdf 556kb
The influence of the development of psychiatric thought on the classification of personality disorders in the 19th century (str. 81-106)

Zvonimir Paštar
Pregledni rad

Dr. Avelin Roblek, bjelovarski i ljubljanski gradski fizik (str. 107-116)

hrvatski pdf 727kb
Dr Avelin Roblek, city physician in Bjelovar and Ljubljana (str. 107-116)

Dubravko Habek
Pregledni rad

The pharmacy heritage is all around us (str. 117-119)

engleski pdf 422kb
Ljekarnička baština je svud oko nas (str. 117-119)

Marin Pintur
Uvodnik

The history of Polish pharmacy museums in the context of European museology (str. 121-139)

engleski pdf 517kb
Povijest muzeja farmacije u Poljskoj u kontekstu europske muzeologije (str. 121-139)

Wojciech Ślusarczyk, Łukasz Pigoński
Izvorni znanstveni članak

Fighting AIDS in Portugal: the responses of public health authorities (1983–2000) (str. 141-165)

engleski pdf 662kb
Borba protiv AIDS-a u Portugalu: reakcije javnozdravstvenih vlasti (1983. – 2000.) (str. 141-165)

Paula Basso
Izvorni znanstveni članak

Ljekarništvo na Cresu: fragmenti povijesti profesije i kulture (str. 167-180)

hrvatski pdf 624kb
Pharmacy on Cres: fragments of the history of the profession and culture (str. 167-180)

Igor Eterović, Toni Buterin, Juraj Sepčić, Amir Muzur, Robert Doričić
Prethodno priopćenje

Nikola Kujundžić - Velika poljička ljekaruša (Bratulićeva ljekaruša): obrada, transkript i faksimil (str. 181-183)

Amir Muzur
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 441kb
Održan skup u čast umirovljenom profesoru Medicinskog fakulteta u Rijeci Anti Škrobonji povodom 80. godišnjice života (str. 185-187)

Marko Medved
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 494kb
Biennial Conference of the European Association of History of Medicine and Health: Health Beyond Medicine (Berlin, 26–29 August 2025) (str. 189-193)

Mojca Ramšak
Recenzija, prikaz

engleski pdf 463kb

