Politička misao : časopis za politologiju , Vol. 62 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 29.10.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 30.10.2025.

Sadržaj

Editor’s Note (str. 5-7)

Marta Zorko
Uvodnik

engleski pdf 273kb
Enduring Structural Power? Assessing the Dominance of the Anglosphere in Global Finance Before the Trump Turn (str. 11-48)

Kristijan Kotarski, Jan Fichtner
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3484kb
Totalitarian Regimes and the Standardization of Aesthetic Taste: An Analysis of Ideological Drivers and Repressive Mechanisms (str. 49-75)

Leith Mzahim Khudhyer
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 480kb
Sovereignty to the Leader: Visegrad Four Eurosceptic Narratives on the Future of the European Union (str. 76-106)

Magdalena Góra, Viliam Ostatník, Max Steuer, Natália Timková-Rungis
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 505kb
Diplomacy, Sovereignty, and Realism: Serbia’s Geopolitical Balancing Act in Vučić’s 2023 UN Speech (str. 107-127)

Srđan Jovanović
Pregledni rad

engleski pdf 453kb
New Dimensions of Saudi Arabia’s Soft Power (str. 128-152)

Katarzyna Czornik
Pregledni rad

engleski pdf 439kb
“Bunglers and Haters of Women” – Delegitimization Strategies of Political Opponents in Selected Video Ads of Poland’s Civic Platform. A Multimodal Analysis (str. 153-183)

Marcin Kosman
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3189kb
John Agnew: Hidden Geopolitics: Governance in a Globalized World (str. 187-191)

Marta Zorko
Recenzija, prikaz

engleski pdf 330kb
Carl Benedikt Frey: When Progress Ends: Technology, Innovation, and the Fate of Nations (str. 191-193)

Josip Lučev
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 353kb
Viktorija Car, Marta Zorko (editors) The Digital Environment and Small States in Europe. Challenges, Threats, and Opportunities (str. 193-197)

Nikolina Borčić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 401kb

Posjeta: 646 *