 Skoči na glavni sadržaj

Tourism: An International Interdisciplinary Journal , Vol. 73 No. 4, 2025.

  • Datum izdavanja: 31.10.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 01.12.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Tourism Development and Environmental Kuznets Curve Hypothesis in ASEAN Countries: New Evidence From Panel Estimators Robust to Cross-Sectional Dependence (str. 608-625)

Mahyudin Ahmad, Jen-Eem Chen, Shaliza Azreen Mohd Zulkifli, Yan-Ling Tan, Moh. Solehatul Mustofa
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 512kb
Multidimensional Analysis of the Impact of Positive and Negative eWOM on the Financial Performance of Hotels (str. 626-637)

Jahir Pérez, Jose Hervas, Carlos Devece
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 246kb
The Role of Relational and Exchange Norms in Hotel Chains’ Facebook Engagement (str. 638-654)

Sofia Almeida, Márcia Herter
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 262kb
Rural Tourism Elites’ Impact on Tourism Evolution in Ethnic Regions (str. 655-667)

Zhen Guo, Shaogui Xu, Huan Chen, Rob Law, Mu Zhang
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 266kb
Assessing Environmental Indicators for Sustainable Tourism Development in Rural Areas: A Case Study of the Ravni Kotari Region, Littoral Croatia (str. 668-681)

Ante Blaće, Tomislav Klarin, Zoran Šikić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 536kb
Economic Benefits and Ethical Questions of Dental and Aesthetic Tourism in Europe: Thematic and Semantic Analyses of Articles (str. 682-699)

Romina Alkier Tomić, Vedran Milojica, Vasja Roblek
Pregledni rad

engleski pdf 311kb
Earnings Management in the Hotel Industry During the COVID-19 Pandemic: The Moderating Effect of Subsidiary Companies (str. 700-710)

Toni Šušak, Davor Filipović, Marijana Bartulović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 206kb
Arts Festivals’ Impact on the Sense of Place of Festival Locations: The Case of Croatia (str. 711-727)

Ives Vodanović Lukić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 589kb
Exploring Tourist Behaviour and Interaction With User-Generated Content on Social Media: A Case of Sarawak’s National Parks and Nature Reserves (str. 728-742)

Sandra Ying Ying Khoo, May Chiun Lo, Abang Azlan Mohamad
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 294kb
Cultural Diplomacy and Museums: Their Role in Promoting Universal Values and Establishing Solidarity Between Different Cultures (str. 743-755)

Theodoros Rachiotis, Panoraia Poulaki, Marco Valeri
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 138kb
Mindfulness and Biophilic Design: Enhancing Guest Well-Being, Emotional Relaxation, Stress Reduction and Physical Health in the Hotel Sector (str. 756-770)

Tansel Tercan, Aliya Anarkhanovna Zhunusova, Nurfer Tercan, Mussailova Nazira Begalievna
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 181kb
Cultural and Creative Tourism in Rural and Remote Areas: European Perspectives (str. 771-798)

Greg Richards, Bailey Ashton Adie, Roberta Gaeribaldi, Stanislav Ivanov, Maya Ivanova, Laura James, Anna Luna Lind, Borut Milfelner, Anja Mlakar, Leontine Onderwater, Hannes Palang, Andrea Pozzi, Agnes Raffay-Danyi, Elena Rudan, Jarkko Saarinen, Tina Šegota, Dora Smolčić Jurdana, Tatjana Špoljarić, Ilinka Terziyska, Maja Turnšek, Zrinka Zadel, Dauro Mattia Zocchi
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 301kb
Jurassic Park’s Impact on Paleontological Tourism: A Conceptual Analysis of Media and Public Perception (str. 799-803)

Emmet McLoughlin
Kratko priopćenje

engleski pdf 93kb
Croatian National Tourist Board Re-elected to the UNWTO Affiliate Members Committee! (str. 804-805)

Croatian National Tourist Board CNTB
Vijest

engleski pdf 354kb

Posjeta: 4.120 *