Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave , Vol. 25 No. 3., 2025.

  • Datum izdavanja: 04.11.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 04.11.2025.

Sadržaj

Foreword (str. 415-417)

Vedran Đulabić
Uvodnik

Challenges of Intergovernmental Relations in Non-Federal Countries: Reflections on the Management of the COVID-19 Crisis in the Netherlands (str. 419-454)

Esteban Szmulewicz
Izvorni znanstveni članak

Improving the Competencies of Municipal Employees: The Case of Armenia (str. 455-480)

Svetlana Baghdasaryan, Arman Avetyan, Goharik Martirosyan
Prethodno priopćenje

The Artificial Intelligence Act Between the EU and National Levels: The Slovenian Case Study (str. 481-504)

Polonca Kovač, Matej Babšek, Aleksander Aristovnik
Izvorni znanstveni članak

The Role of Electronic Records Management Systems in Enhancing Accountability in Educational Institutions: Evidence from Indonesian Senior High Schools (str. 505-528)

Nina Oktarina, Edy Suryanto, Dian Fithra Permana, Ahmad Saeroji
Izvorni znanstveni članak

Reforming Military Law and Service in Ukraine: Lessons from the Military Police of Other Countries (str. 529-554)

Mykhaylo Voznyk, Yaroslav Goloborodko, Vadym Vlad, Yurii Sevruk, Katerina Rudoi
Izvorni znanstveni članak

Prava građana u Krbekovoj doktrini upravnog prava (str. 555-574)

The Rights of Citizens in Krbek’s Doctrine of Administrative Law (str. 555-574)

Ivan Kosnica
Izvorni znanstveni članak

