Croatian Veterinary Journal , Vol. 57 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 15.01.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 10.03.2026.

Selective Dry Cow Therapy: economic, environmental, and regulatory perspectives (str. 1-11)

Boris Ljubojević, Krunoslav Zmaić, Nino Maćešić, Zvonimir Steiner, Marko Samardžija, Vesna Gantner
Pregledni rad

engleski pdf 425kb
Surgical treatment of traumatic injuries of land turtles (str. 12-22)

Marko Pećin, Ana Šandrk
Pregledni rad

engleski pdf 726kb
Evaluation of greater wax moth (Galleria mellonella) larvae as an alternate host to study the virulence of Vibrio harveyi (str. 23-29)

Ivana Giovanna Zupičić, Andrew Paul Desbois, Sean Monaghan, Dražen Oraić, Snježana Zrnčić, Dorotea Grbin, Matea Alfier
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 465kb
Comparison of pregnancy rates of lactating Holstein dairy cows following the implementation of Presynch-Ovsynch, G6G, and Double Ovsynch protocols during the cool months of the year in the Qazvin plain of Iran (str. 30-37)

Hesam Kohsari, Khatereh Berenjian, Forogh Mohammadi
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 284kb
Metallothionein gene methylation reflects epigenetic changes in white stork (Ciconia ciconia L., 1758) nestlings (str. 38-50)

Lidija Kalinić, Bernard Jarić, Dora Bjedov, Veronika Beneš, Luka Jurinović, Alma Mikuška
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 661kb
Trypanosoma spp. and its association with mammals: a literature review and case studies for the Andes and Orinoquia regions of Colombia (str. 51-84)

María José Narváez Moreno, Lorys Yuliana Mancilla Agrono, Estefani Tatiana Martínez Sánchez, Johnathan Alvarez Londoño, Paula Andrea Ossa López, María Eugenia Álvarez López, Héctor Eduardo Ramírez Chaves, Fredy Alonso Rivera Páez
Pregledni rad

engleski pdf 1866kb
Effectiveness of the innovative remedy ApiBonum ib on honeybee colony vitality (str. 85-93)

Ivana Tlak Gajger, Stjepan Petek, Maja Ivana Smodiš Škerl
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 911kb
Effect of probiotic complex of spore-forming bacteria Bacillus on the intestinal microbiome of normal and overweight horses (str. 94-103)

Sergii Borovkov, Olena Kolchyk, Anatoliy Paliy, Viktoriia Borovkova, Oksana Zlenko, Olena Pavlichenko
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 550kb
Estimation of heritability for early weights in Santa Inés sheep from Brazil and Colombia (str. 104-111)

Samir J. Calvo Cardona, Mateo Espejo-Valencia, Juan A. Urango-Arboleda, Lyda C. Caballero Méndez, Samuel Idárraga-Bedoya, Jovany A. Alzate Ramírez, Christian F. Bedoya Ospina, Carlos S. Escobar Restrepo, Wandrick Hauss de Sousa, Lenice Mendonça de Menezes
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 338kb
Effect of condensed (quebracho) and hydrolysable (sweet chestnut) tannins on growth performance and contact dermatitis in broilers (str. 112-118)

Slavko Žužul, Ivana Sabolek, Gordana Gregurić Gračner, Josipa Petrlić, Tomislav Mašek, Kristina Starčević
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 373kb

