Revija za socijalnu politiku , Vol. 32 No. 2, 2025.
- Datum izdavanja: 15.10.2025.
- Objavljen na Hrčku: 10.11.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Saša Puzić, Margareta Gregurović, Iva Odak
Izvorni znanstveni članak
Ana Tokić Milaković, Ivana Bandov
Izvorni znanstveni članak
Ljiljana Pantović, Bojana Radovanović, Milica Sekulović
Izvorni znanstveni članak
Adnan Mahmutovic, Mohammed Al Sudais
Pregledni rad
Petar Sorić, Marina Matošec
Izvorni znanstveni članak
Predrag Bejaković
Recenzija, prikaz
Jelena Lučan
Recenzija, prikaz
Posjeta: 0 *