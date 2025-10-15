 Skoči na glavni sadržaj

Revija za socijalnu politiku , Vol. 32 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 15.10.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 10.11.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Povezanost ekonomskog i kulturnog kapitala s percepcijom utjecaja pandemije na obrazovna iskustva i život učenika (str. 105-125)

hrvatski pdf 3227kb
The Relationship between Students’ Economic and Cultural Capital and the Perceived Pandemic Impact on Their Educational Experiences and Everyday Lives (str. 126-126)

Saša Puzić, Margareta Gregurović, Iva Odak
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3227kb
Uloga roditeljske percepcije socioekonomskog okruženja u prezaštitničkom roditeljstvu u adolescenciji (str. 129-146)

hrvatski pdf 2859kb
The Role of Parental Perception of the Socioeconomic Environment in Overprotective Parenting in Adolescence (str. 147-147)

Ana Tokić Milaković, Ivana Bandov
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2859kb
Elder Care in Serbia During the COVID-19 Pandemic: What Happens When Closeness Becomes an Impediment to Care? (str. 149-165)

engleski pdf 2518kb
Briga o starijim osobama u Srbiji tijekom pandemije COVID-19: Što se događa kada bliskost postane prepreka za skrb? (str. 166-166)

Ljiljana Pantović, Bojana Radovanović, Milica Sekulović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 2518kb
Effective Sustainable Development Governance: Analyzing the Governance by Rules and Goals for Achieving the UN’s 2030 Agenda (str. 167-183)

engleski pdf 2569kb
Učinkovita vladavina održivim razvojem: Analiza vladavine po pravilima i ciljevima za ostvarivanje UN Agende 2030 (str. 184-184)

Adnan Mahmutovic, Mohammed Al Sudais
Pregledni rad

hrvatski pdf 2569kb
The Persistence of Government Support in EU Countries (str. 185-207)

engleski pdf 3536kb
Perzistentnost podrške vladi u zemljama EU (str. 208-208)

Petar Sorić, Marina Matošec
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 3536kb
Nard Huijbregts, Cristina Cerlinca, Michael Samson: Analitička procjena adekvatnosti naknade i dopusta za rad udomitelja te opskrbnina za djecu u udomiteljskoj skrbi (str. 209-212)

Predrag Bejaković
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 505kb
Peter Seljak, Jana Goriup (ur.): Različni vidiki dojemanja dostojanstva v starosti / Different Aspects of Dignity Perception in Old Age (str. 212-213)

Jelena Lučan
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 281kb

Posjeta: 0 *