 Skoči na glavni sadržaj

World of Health : World of Health , Vol. 8 No. 1, 2025.

  • Datum izdavanja: 30.10.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 11.11.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Specialist nurses at the frontline of the climate crisis: a call to action (str. 5-9)

Adriano Friganović, Alessandro Stievano, Vedrana Vejzović, Aleksandar Racz
Uvodnik

engleski pdf 175kb
Highlights from the 7th ESNO congress: Green future, health workplace – nurse specialist leading the way (str. 10-19)

Rosario Caruso, Adriano Friganović, Ber Oomen, Alessandro Stievano
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 7308kb
Healthy work environment and nurse retention: Cross--sectional evidence from Croatia (str. 20-26)

Helena Mayerhoffer, Adriano Friganović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3555kb
Attitudes of anesthesia and intensive care nurses toward the need for safety tools and simulation training for crisis situations in daily practice (str. 27-34)

Valentina Ješić, Sabina Babić, Nikolina Vratan, Milica Vrbić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 409kb
Nurses' attitude and awareness of nutrition and malnutrition: A cross-sectional study across clinical settings (str. 37-44)

Tihana Gašpert, Luigi Apuzzo, Stavroula Chante, Ber Oomen, Josefine Declaye, Elena Brioni, Vedrana Vejzović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 277kb
Determination of the awareness levels of midwifery students studying in different regions of Turkey on sustainable development: A cross-sectional analytical study (str. 45-52)

Ezgi Dirgar, Tuba Yaman, Nursemin Ünal, Betül Tosun
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 217kb
Rationale and methodological steps for a scoping review on the available core outcome sets in heart failure: A discursive analysis of literature and study protocol (str. 53-61)

Giulia Paglione, Rosario Caruso
Pregledni rad

engleski pdf 205kb
Mapping competencies for specialist nurses in Europe: A scoping review protocol (str. 62-65)

Biljana Filipović, Tihana Gašpert, Adriano Friganović, Alessandro Stievano, Vedrana Vejzović
Pregledni rad

engleski pdf 181kb
Abstracts from the 7th ESNO Congress: Green future, health workplace – nurse specialist leading the way (str. 66-82)

ESNO Abstracts
Sažetak sa skupa

engleski pdf 329kb

Posjeta: 0 *