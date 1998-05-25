Engineering Power : Bulletin of the Croatian Academy of Engineering , Vol. 1 No. 1, 1998.
- Datum izdavanja: 25.05.1998.
- Objavljen na Hrčku: 19.11.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Dražen Aničić, Juraj Božićević, Jasna Kniewald, Darko Maljković, Shirley Štedul
Uvodnik
Dražen Aničić, Juraj Božićević, Jasna Kniewald, Darko Maljković, Shirley Štedul
Kratko priopćenje
Dražen Aničić, Juraj Božićević, Jasna Kniewald, Darko Maljković, Shirley Štedul
Kratko priopćenje
Dražen Aničić, Juraj Božićević, Jasna Kniewald, Darko Maljković, Shirley Štedul
Kratko priopćenje
Dražen Aničić, Juraj Božićević, Jasna Kniewald, Darko Maljković, Shirley Štedul
Kratko priopćenje
Dražen Aničić, Juraj Božićević, Jasna Kniewald, Darko Maljković, Shirley Štedul
Kratko priopćenje
Dražen Aničić, Juraj Božićević, Jasna Kniewald, Darko Maljković, Shirley Štedul
Kratko priopćenje
Dražen Aničić, Juraj Božićević, Jasna Kniewald, Darko Maljković, Shirley Štedul
Vijest
Posjeta: 0 *