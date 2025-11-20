 Skoči na glavni sadržaj

Infektološki glasnik , Vol. 42 No. 4, 2022.

Riječ urednice (str. 120-120)

Editor`s Note (str. 120-120)

Adriana Vince
Uvodnik

Clinical significance of Epstein-Barr virus DNA quantification in the cerebrospinal fluid: villain, accomplice, or innocent bystander? (str. 121-127)

Klinički značaj kvantifikacije DNA virusa Epstein–Barr u cerebrospinalnoj tekućini: zlikovac, suučesnik ili nedužni promatrač? (str. 121-127)

Neven Papić, Marija Santini, Josip Begovac, Adriana Vince, Snježana Židovec Lepej
Izvorni znanstveni članak

Učestalost detekcije spolno prenosivih bakterija Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae i genitalnih mikoplazmi u obriscima uretre i vrata maternice izvanbolničkih pacijenata zagrebačke regije (str. 128-134)

The frequency of detection of sexually transmitted pathogens Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae and genital mycoplasmas in urethral and cervical swabs from outpatients in the Zagreb region (str. 128-134)

Sunčanica Ljubin-Sternak, Nada Pražić, Tatjana Marijan, Neda Jarža Davila, Branko Kolarić, Jasmina Vraneš
Izvorni znanstveni članak

Uloga serologije u dijagnostici urogenitalnih klamidijskih infekcija (str. 135-139)

The role of serology in diagnostics of urogenital Chlamydia trachomatis infections (str. 135-139)

Ivana Puškarić, Oktavija Đaković Rode, Snježana Židovec Lepej, Tomislava Skuhala, Alemka Markotić, Višnja Škerk
Pregledni rad

Differences in exposure environments of coronavirus disease 2019 under no-mask conditions: a confirmatory study (str. 140-143)

Razlike u okruženjima izloženosti koronavirusnoj bolesti 2019 u uvjetima bez maske: potvrdna studija (str. 140-143)

Taketsune Kobuchi, Hidenori Onishi, Ippei Sakamaki, Hirofumi Miyashita, Hiromichi Iwasaki, Hiroyuki Hayashi, Osamu Yamamura
Izvorni znanstveni članak

