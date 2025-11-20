 Skoči na glavni sadržaj

International journal of electrical and computer engineering systems , Vol. 16 No. 10, 2025.

  • Datum izdavanja: 20.11.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 21.11.2025.

Robust and Adaptive Position Control of Pneumatic Artificial Muscles Using a Fuzzy PD+I Controller (str. 707-719)

Vinh-Phuc Tran, Nhut-Thanh Tran, Chi-Ngon Nguyen, Chanh-Nghiem Nguyen
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2290kb
Privacy-First Mental Health Solutions: Federated Learning for Depression Detection in Marathi Speech and Text (str. 721-732)

Priti Parag Gaikwad, Mithra Venkatesan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1560kb
Offloading of mobile – cloud computing based on Lion Optimization Algorithm (LOA) (str. 733-742)

Ammar Mohammed Khudhaier, Jamal Nasir Hasoon
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1064kb
Attribute-Based Authentication Based on Biometrics and RSA-Hyperchaotic Systems (str. 743-755)

Safa Ameen Ahmed, Ali Maki Sagheer
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2466kb
Automation of Surgical Instruments for Robotic Surgery: Automated Suturing Using the EndoStitch Forceps (str. 757-770)

Omaira Tapias, Andrés Vivas, Juan Carlos Fraile
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2532kb
The Conditional Handover Parameter Optimization for 5G Networks (str. 771-780)

Zolzaya Kherlenchimeg, Battulga Davaasambuu, Telmuun Tumnee, Nanzadragchaa Dambasuren, Di Zhang, Ugtakhbayar Naidansuren
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1482kb
Experimental Study and Modeling of Radio Wave Propagation for IoT in Underground Wine Cellars (str. 781-793)

Snježana Rimac-Drlje, Tomislav Keser, Vanja Mandrić, Slavko Rupčić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3046kb

