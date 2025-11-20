International journal of electrical and computer engineering systems , Vol. 16 No. 10, 2025.
- Datum izdavanja: 20.11.2025.
- Objavljen na Hrčku: 21.11.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Vinh-Phuc Tran, Nhut-Thanh Tran, Chi-Ngon Nguyen, Chanh-Nghiem Nguyen
Izvorni znanstveni članak
Priti Parag Gaikwad, Mithra Venkatesan
Izvorni znanstveni članak
Ammar Mohammed Khudhaier, Jamal Nasir Hasoon
Izvorni znanstveni članak
Safa Ameen Ahmed, Ali Maki Sagheer
Izvorni znanstveni članak
Omaira Tapias, Andrés Vivas, Juan Carlos Fraile
Izvorni znanstveni članak
Zolzaya Kherlenchimeg, Battulga Davaasambuu, Telmuun Tumnee, Nanzadragchaa Dambasuren, Di Zhang, Ugtakhbayar Naidansuren
Izvorni znanstveni članak
Snježana Rimac-Drlje, Tomislav Keser, Vanja Mandrić, Slavko Rupčić
Izvorni znanstveni članak
Posjeta: 0 *