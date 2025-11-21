 Skoči na glavni sadržaj

Časopis Koža & Obuća , Vol. 74 No. 3, 2025.

  • Datum izdavanja: 21.11.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 21.11.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Dobne promjene tjelesnih mjera djevojaka po regĳama u Hrvatskoj (str. 3-6)

Renata Hrženjak
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 288kb
Analysis of plant-based leather as a sustainable alternative to traditional animal leather (str. 7-11)

Sashka Golomeova Longurova, Sanja Risteski, Silvana Zhezhova, Sonja Jordeva, Vangja Dimitrĳeva-Kuzmanoska
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 163kb
Performance Analysis of Sweet Potato Starch Versus Carboxymethyl Cellulose in Yarn Sizing (str. 12-17)

Mohammad Mahedi Hasan, Shimanto Chowdhur, Moajjem Hossai, Aan Nazmos Sakib Majumder, Riaj Uddin
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 729kb
An Overview of the Textile and Leather Industry of North Macedonia (str. 18-23)

Silvana Zhezhova, Sonja Jordeva, Sanja Risteski, Sashka Golomeova Longurova, Vangja Dimitrĳeva-Kuzmanoska
Stručni rad

engleski pdf 501kb

Posjeta: 0 *