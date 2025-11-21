Časopis Koža & Obuća , Vol. 74 No. 3, 2025.
- Datum izdavanja: 21.11.2025.
- Objavljen na Hrčku: 21.11.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Renata Hrženjak
Izvorni znanstveni članak
Sashka Golomeova Longurova, Sanja Risteski, Silvana Zhezhova, Sonja Jordeva, Vangja Dimitrĳeva-Kuzmanoska
Izvorni znanstveni članak
Mohammad Mahedi Hasan, Shimanto Chowdhur, Moajjem Hossai, Aan Nazmos Sakib Majumder, Riaj Uddin
Izvorni znanstveni članak
Silvana Zhezhova, Sonja Jordeva, Sanja Risteski, Sashka Golomeova Longurova, Vangja Dimitrĳeva-Kuzmanoska
Stručni rad
Posjeta: 0 *